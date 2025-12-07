Medlemsrådgivare/Clubvärd I Balans Idrottscenter Hudiksvall
2025-12-07
I Balans Idrottscenter i Hudiksvall fortsätter att växa - och nu söker vi dig som vill hjälpa fler människor att hitta glädjen i träning och välmående hos oss.
Som Medlemsrådgivare/Clubvärd har du en central roll i att öka medlemsantalet genom ett aktivt, strukturerat och målinriktat relationsskapande arbete. Du möter människor i gymmet, ringer upp intresserade kontakter och arbetar proaktivt med att skapa nya möjligheter.
Arbetstiden är flexibel och anpassas efter verksamheten, där möten och rådgivning oftast sker på kvällar och helger.
Tjänsten är på 50 %, men kan växa till 100 % beroende på verksamhetens behov och ditt intresse.
Tjänsten kan - om du vill - kombineras med att du håller gruppträning och/eller arbetar som Personlig Tränare.Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Boka och genomföra rådgivningsmöten med potentiella medlemmar.
Kontakta leads och tidigare intresserade kunder via telefon.
Medverka i kampanjer och lokala aktiviteter som stärker Ibalans varumärke och attraktion.
Representera Ibalans på interna och externa event.
Bidra till en varm och välkomnande miljö där medlemmarna känner sig sedda och stöttade.
(Om kombinerad tjänst) Planera och leda gruppträning eller personlig träning med hög kvalitet och energi.
Vi tror att du
Har lätt att skapa förtroende och bygga relationer.
Är målmedveten och triggas av att nå och överträffa resultat.
Har ett stort intresse för träning, hälsa och att motivera människor.
Trivs i en roll där kundkontakt och relationsskapande står i fokus.
Är bekväm med att arbeta i digitala system och ta egna initiativ.
Gillar att tänka nytt och bidra med idéer till aktiviteter och kampanjer.
Vi erbjuder
Fast månadslön kombinerat med attraktiv provisionsmodell.
Ett engagerat team och en positiv, stöttande arbetsmiljö.
Möjlighet att delta i inspirerande event och lokala aktiviteter.
Flexibilitet att kombinera tjänsten med gruppträning och/eller PT-uppdrag.
En chans att göra verklig skillnad för människors hälsa och livskvalitet.
Meriterande
Erfarenhet eller utbildning inom träning, friskvård, eller hälsa är ett stort plus - men det viktigaste är din personlighet och ditt engagemang.Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla I Balans Idrottscenter tillsammans med oss? Skicka in din ansökan nu och bli en del av teamet!
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Maila din ansökan med en kort beskrivning varför just du skulle passa hos oss, tillsammans med ditt CV till: niclas.andersen@aktivitetsfabriken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
E-post: niclas.andersen@aktivitetsfabriken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare I Balans Idrottscenter Hälsingland AB
(org.nr 559030-6428), https://www.ibalans.nu
Köpmanbergsvägen 1 (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Kontakt
VD
Niclas Andersen niclas.andersen@aktivitetsfabriken.se Jobbnummer
9632182