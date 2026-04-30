Medlearn söker System- och deltagaradministratör i Jönköping
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strukturerad kollega till vår verksamhet i Jönköping. Du kommer arbeta i rollen som system- och deltagaradministratör och ansvarar för elev- och deltagaradministration avseende vuxenutbildning inom Komvux och SFI.
Det är stor variation i arbetet som administratör inom Irisgruppen men huvudsakliga arbetsuppgifter är elevadministration från det att eleven får kallelse till utbildning och skrivs in till dess hen avslutar sin insats. Vidare arbetar du med revidering av studieplaner, avbrott- och betygshantering, utskrifter av intyg och mycket mera. Rollen innefattar många interna och externa kontakter med såväl elever och lärare som rektorer och kunder. Kontakt kan ske via både telefon och mail.
Din placeringsort kommer att vara i Jönköping på Östra Storgatan 7 samt möjlighet till hemarbete en dag i veckan enligt överenskommelse och utifrån verksamhetens behov. Arbetstiden kan variera med arbetstoppar vid kursstarter.
Din profil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, är van datoranvändare med avancerade kunskaper i Excel och god vana av Outlook och Teams. Om du har erfarenhet av administration inom vuxenutbildning ser vi detta som meriterande. Erfarenhet av elevsystemen Edlevo och Alvis är mycket starkt meriterande. Du är van att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, har god generell systemvana och lätt för att ta till dig nya system.
Rollen är mer teknisk än administrativ då vi jobbar uteslutande i system, med avancerade Excel-mallar, automatiserat och med hög effektivitet snarare än manuellt och pappersdrivet. Den passar primärt dig som älskar struktur och stora datamängder men inte nödvändigtvis pärmar och blanketter.
Som person sätter du hög prioritet på att uppnå mål och få arbetet slutfört i tid på ett strukturerat sätt. Du är ytterst noggrann, stresstålig, har sinne för detaljer och är en analytisk person som kommer med idéer och söker upp nya utmaningar inom arbetet. Ditt arbetssätt genomsyras av en ständig tanke på förbättring och effektivisering. Du förmedlar information tydligt och enkelt och lyssnar effektivt. Samtidigt är du ödmjuk och visar ett genuint intresse för elevers eller kunders frågeställningar.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och är bekväm med att möta elever med bristande språkkunskaper. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tjänst inom en ledande utbildningskoncern med starka värderingar som satsar på din kompetensutveckling. Vi värdesätter en hållbar arbetsplats där alla ska känna arbetsglädje. Du kommer arbeta i vårt mycket kompetenta nationella administrationsteam om ca 15 personer där vi värnar om en initiativrik och positiv kultur. Teamet sitter på flera platser i hela landet med en kollega lokalt i Jönköping. Merparten av kollegorna samt chef jobbar i Stockholm. Det finns stora möjligheter att påverka sina egna arbetssätt och utveckla det interna system vi arbetar i.
Irisgruppen eftersträvar de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Idag pratar vår personal inom organisationen tillsammans 50 olika språk och det finns stor variation vad gäller kultur, religion och funktionsvariation.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid omgående. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta: Administrationschef Linda Du Rietz, e-mail: linda.durietz@irisgruppen.se
Intervjuerna sker i första hand digitalt via teams.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 21 maj. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medlearn AB
(org.nr 556468-6821)
Lövholmsvägen 18
117 65 STOCKHOLM Arbetsplats
MedLearn AB Jobbnummer
9885763