Medlearn söker en lärare inom tandvård till vår tandsköterskeutbildning!
Varför ska jag välja Medlearn som arbetsgivare?
Glädje, kreativitet, utveckling och samarbete är våra starka nyckelord. Hos oss är kollegialt lärande viktigt. Vi erbjuder våra medarbetare utbildningsmöjligheter för att behålla kompetensen, nyfikenheten och inspirationen i arbetslaget samt för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt i sina studier. Våra verksamheter har en gemensam värdegrund. Medlearn värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Kan ni berätta mer om utbildningen?
Javisst! Vår tandsköterskeutbildning bedrivs i Järfälla,Västerås och Halmstad, men du kommer att bedriva undervisningen på plats i Järfälla. Yrkeshögskolan är korta och effektiva utbildningar inriktade på yrkesroller där det finns ett stort anställningsbehov. Utbildningarna genomförs i nära samverkan med arbetslivet och innehåller en mix av teori och praktik.
Vad är mina arbetsuppgifter?
I tjänsten som tandvårdslärare ingår såväl teoretisk undervisning som kliniska övningar inom flera tandvårdsämnen. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra undervisning, examinering och uppföljning av studerandes resultat, ta fram föreläsningsmaterial, samt arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till vuxenstuderande och följer Yrkeshögskolans nationella studieplan.
Utbildningen är på plats med två undervisningsdagar i veckan. Du kommer att arbeta tillsammans med utbildningsledaren för utbildningen och samarbeta med övriga kollegor runtom i landet.
Vem passar för tjänsten?
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller examinerad tandsköterska med erfarenhet från tandvården. Det är meriterande om du har pedagogisk erfarenhet och undervisningsvana. Du har ett stort intresse för människor, lärande, pedagogik samt service. Vi arbetar med en internetbaserad lärplattform och du bör därför ha god datorvana och behärska Office-programmen.
Som person är du kommunikativ, kreativ och lösningsfokuserad, flexibel i din inställning till arbetet och du trivs i en föränderlig omgivning. Arbetet kräver vidare att du har ett stort intresse för pedagogik samt tycker om att ge god service åt de studerande.
Ytterligare information
Uppdraget omfattar 80% tjänstgöringsgrad i grunden och går att kombinera med andra uppdrag. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde 20260108 samt en introduktionsvecka i juni månad.
Observera att utbildningen bedrivs på plats med placeringsort Järfälla.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag! Sista ansökningsdag är 2026-04-15.
För frågor kring tjänsten, kontakta Samordnare YH På mobil: 0723662473 mejl: annelie.engvall@medlearn.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medlearn AB
(org.nr 556468-6821)
MedLearn AB
