Medlearn i Göteborg söker yrkeslärare med erfarenhet av validering inom bar
Iris Hadar AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iris Hadar AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Medlearn i Göteborg söker yrkeslärare med erfarenhet av validering inom barn och fritid
Är du en engagerad och strukturerad pedagog med erfarenhet av validering? Vi söker dig som brinner för att synliggöra vuxnas reella kompetens inom Barn och fritid.
Om Medlearn i Göteborg
Vår yrkesutbildning inom Barn- och fritid erbjuder tre inriktningar: Barnskötare, Elevassistent och Stödassistent. Utbildningen ges som en flexutbildning, vilket innebär att delar av undervisningen sker på plats i skolans lokaler och övrig tid arbetar eleverna med uppgifter och inlämningar i vår digitala lärplattform, ItsLearning.
Om tjänsten och uppdraget
Vi söker dig som framför allt har erfarenhet av validering. I detta uppdrag har vi elever som är yrkesverksamma och ansökt till valideringsingången, vilket innebär att delar av utbildningen kan valideras tack vare erfarenhet eller tidigare studier.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ditt uppdrag är varierat och innebär att:
• Genomföra hela valideringsprocessen enligt kommunens rutiner, bedöma och dokumentera elevernas reella kompetens.
• Arbeta med klassrumsundervisning och individuell handledning i en flexibel lärmiljö.
• Ansvara för att utifrån styrdokument planera, genomföra och systematiskt kvalitetssäkra och utveckla undervisningen.
• Arbeta med bedömning, betygssättning och dokumentation samt handleda elever utifrån individuella behov och upprättad studieplan
Din profil och kompetens
• Du har gedigen erfarenhet av att genomföra, bedöma och dokumentera valideringsprocesser inom Barn och fritidsområdet .
• Gedigen kunskap om yrkesområdet Barn och fritid samt de nationella kurserna inom vuxenutbildningen.
• Du är trygg i att använda digitala hjälpmedel och en modern lärplattform (erfarenhet av ItsLearning är meriterande)
• Lärarlegitimation med behörighet i ämnen inom Barn och fritidPubliceringsdatum2025-10-29Dina personliga egenskaper
• Som person är du flexibel, kreativ, ansvarstagande och strukturerad.
• Du är intresserad av elevens lärande och att utveckla verksamhetens pedagogiska metoder.
• Du uppmuntrar elever till delaktighet, kreativitet och engagemang.
• Du gillar att samverka och värdesätter goda relationer till elever, kollegor och uppdragsgivare.
• Du har lätt för att arbeta i team och har god förmåga att driva ditt eget arbete framåt.
Ytterligare information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid (30-40%) med omgående start. En första period fram till och med slutet av jauari med möjlighet till förlängning och ökad tjänstgöringsgrad.
Välkommen med din ansökan bestående av CV, personligt brev och lärarlegitimation snarast, dock senast den 7 november. Tjänsten tillsätts omgående, varför intervjuer kan komma att ske löpande.
Vid frågor kring tjänsten kontakta rektor Sorour Asgharzadeh på sorour.asgharzadeh@irisgruppen.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789) Jobbnummer
9580086