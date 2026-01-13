Mediesäljare sökes på heltid med start omgående!
Vi söker nu för kunds räkning en Mediesäljare. Är du en lagspelare som gillar högt tempo och har du ett pannben av stål? Då passar du perfekt in i teamet hos vår kund!
Just nu söker vi efter nya lagspelare som tillsammans med vår kund vill skapa succé! Du är, eller vill bli, en grym säljare som gör det som krävs för att nå uppsatta mål. Som säljare jobbar du med att erbjuda produkter och tjänster till företag inom bolagets samtliga regioner. Du arbetar aktivt med att söka upp och bearbeta nya och befintliga kunder via utgående samtal. Till din hjälp har du en telefon och en dator men dina främsta verktyg kommer att vara målmedvetenhet, inställning och ditt eget driv! Du Ingår i ett starkt sammansvetsat säljteam i Sundsvall och arbetar sida vid sida med kollegor som är lika ambitiösa och drivna som du. Till en början lägger vår kund stort fokus på att ge dig säljutbildning, coachning och träning - så din egen vilja att lyckas är överordnad tidigare erfarenhet.
Vår kund erbjuder, förutom fantastiska kollegor och en utvecklande vardag:
• grundlön + provision,
• AW's, teamaktiviteter och mycket mer.
Detta är ett rekryteringsuppdrag där StudentConsulting hanterar den första kontakten med dig som är intresserad och sedan överlämnar detta till kund. . Tänk på att väl genomarbetade ansökningshandlingar där du tydligt beskriver din erfarenhet ökar dina chanser i urvalsprocessen. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
DETTA SÖKER VI
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta med sociala arbetsuppgifter i ett högt tempo, du älskar att vinna och för dig finns inget lägre än 110%. Du som söker är serviceinriktad och har ett stort intresse för försäljning. Tidigare erfarenheter av service och försäljning är meriterande, men inget krav. Som person är du stresstålig och engagerad. Du motiveras av att jobba mot uppsatta mål i en resultatinriktad arbetsmiljö. Förutom att du är otroligt mån om din egen prestation är du också en person som gärna lyfter andra och kan glädjas åt andras framgångar.
Vidare så söker vi dig som är:
• är äkta lagspelare
• är modig nog att utmana dig själv och kliva utanför din "comfort zone"
• tar ansvar, kan arbeta strukturerat och håller tider
• har stark drivkraft och är tävlingsinriktad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Badhusparken 1 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
