2025-08-22
Mediesäljare - Sälj med passion för design och kommunikation
Brinner du för försäljning och vill samtidigt vara en del av en värld fylld av arkitektur, design och inredning? Vi söker nu en Mediesäljare som vill ta ansvar för att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa affärer som gör skillnad.
Om rollen
Som mediesäljare blir du en viktig del av vårt team där du arbetar med försäljning av annonsering i både print och digitala kanaler. Du kommer att arbeta nära redaktion och produktion för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Rollen innebär både prospektering och relationsbyggande, med stor frihet och eget ansvar.
Vi tror att du
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media, kommunikation eller liknande
Är självgående, måldriven och trivs i en dynamisk miljö
Har lätt för att skapa förtroende och långsiktiga relationer
Motiveras av tydliga mål och att leverera resultat
Vi erbjuder
En central roll i ett väletablerat förlag med stark position inom design och arkitektur
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och inspirerande kunder
En arbetsmiljö som präglas av engagemang, kreativitet och entreprenörsanda
Placering i centrala Stockholm
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
