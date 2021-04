Mediesäljare för premium nätverk inom media! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?2021-04-14Vår kund - ett företag med några av Sveriges starkaste mediehus i ryggen söker en mediesäljare som har erfarenhet och koll på medielandskapet.Företaget hjälper sina kunder med utformning och optimering av annonser, följer upp och optimerar för att nå så stor konvertering av kunder som möjligt.Vem är du?Du har kanske tidigare drivit eget och har varit van vid att strukturera upp dina egna dagar. Du är målfokuserad och arbetar strategiskt med mål och delmål. Du har en utvecklad affärsförståelse, drivs av att lära dig mer inom medieförsäljning. Tjänsten kräver att du har en passion för sälj och trivs med ständig förändring.Din erfarenhetDu är en ambitiös och driven person som gillar att jobba med högt tempo och kommer från en bakgrund inom försäljning med digital prägel.Du har koll på programmatiska affärer och hur det fungerar.Du har arbetat med försäljning med goda resultat i minst 3 år och har gärna jobbat med native marketing sedan tidigare. Om rollenRollen går ut på att sälja digital marknadsföring i Sveriges största premiumkanaler.Du kommer att ansvara för säljprocessen från ax till limpa och anpassa vår kunds lösningar beroende på efterfrågan och förutsättningar.Du kommer att jobba både via telefon, mail samt via personliga möten både mot slutkunder och mediebyråer. Du kommer att skaffa dig värdefulla kontakter inom mediebranschen om du inte redan har det och chanser till utveckling finns.Dina arbetsuppgifter går ut på att fördjupa relationer till kunderna och även fylla på din egen kundlåda med tiden.Du kommer att hjälpa dina kunder att optimera förutsättningarna för att nå maximal avkastning på deras investeringar.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-28Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5689513