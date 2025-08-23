Mediesäljare Driv försäljningen framåt i en kreativ bransch
2025-08-23
Vill du kombinera ditt affärsdriv med ett intresse för arkitektur, design och kommunikation? Vi söker nu en Mediesäljare som vill växa tillsammans med oss och ta vår annonsaffär till nästa nivå.
Din roll
I rollen som mediesäljare får du ansvar för att utveckla och driva försäljningen mot både befintliga och nya kunder. Fokus ligger på annonsering i våra etablerade kanaler - både digitalt och i print - där du blir en nyckelperson i att skapa intäkter och stärka våra kundrelationer.
Arbetet är varierat och innebär prospektering, möten, presentationer och deltagande på branschevent. Här får du chansen att arbeta i en inspirerande miljö där idéer blir till verklighet.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och vana vid att arbeta mot budget
Är resultatorienterad, uthållig och har hög energinivå
Har förmågan att självständigt driva affärer från start till mål
Trivs i mötet med både mediebyråer och direktkunder
Vi erbjuder dig
Ett ansvarsfullt uppdrag i en väletablerad verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla försäljningen i en kreativ bransch
Ett team med passion och högt engagemang
En arbetsplats i hjärtat av Stockholm
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Detta är ett heltidsjobb.
