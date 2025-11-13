Medicinteknisk ingenjör till Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län / Sjukhusteknikerjobb / Örebro Visa alla sjukhusteknikerjobb i Örebro
2025-11-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nyfiken på att jobba med ny spännande teknik inom Life science samt inspirerande och utmanande problemlösningar med huvudsaklig inriktning mot labmedicinsk utrustning? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat, ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier och där din medverkan verkligen gör skillnad för vårdens personal och patienter? Vi ger dig förutsättningar och möjligheter att utvecklas inom de specialområden du blir engagerad i. Medicinsk teknik, som är ett av områdena inom Regionservice, ansvarar för merparten av Region Örebro läns support kring medicintekniska frågor, utrustningar och system. Vi arbetar med upphandling, utbildning, säkerhet, underhåll och systemförvaltning samt konstruktion och utveckling av medicintekniska produkter och system. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 13485.
Våra ca 65 medarbetare arbetar som medicintekniska ingenjörer, projektledare, projektsamordnare, systemingenjörer, objektledare och administrativ personal. Vi är placerade vid Universitetssjukhuset i Örebro och lasaretten i Karlskoga och Lindesberg. Hos oss får du goda möjligheter att omsätta dina tidigare erfarenheter och utvecklas i din yrkesroll. Vår verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, engagemang, nytänkande, kompetens och arbetsglädje.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Medicinteknisk ingenjör till Universitetssjukhuset ÖrebroPubliceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande arbete där du som medicinteknisk ingenjör finns nära vårdens verksamheter och dess yrkesgrupper. Förutom service, support av medicinteknisk utrustning och system ingår även att medverka vid anskaffning, utvärdering, projektarbete, utbildning av vårdpersonal, kvalitets- och säkerhetsrelaterat arbete, teknisk rådgivning samt utveckling och förbättring av teknik och metoder.
Arbetet spänner över ett brett teknologiskt område från elektronik, datasystem/nätverk och medicinsk gasteknik till avancerade mekaniska system. Tjänsten innebär arbete med utrustning i patientnära miljöer.
Våra behov inom de olika specialiteterna förändras kontinuerligt och innehållet kan komma att förändras för att på bästa sätt svara upp mot våra kunders krav. Du kommer organisatoriskt att vara placerad på avdelningen för Analys och Diagnostik vid Universitetssjukhuset i Örebro och ditt ansvarsområde kommer huvudsakligen innefatta hantering av labmedicinsk utrustning men kan även komma att innefatta andra ansvarsområden. Du kommer att ta hand om akuta problem men också delta i det förebyggande underhållet samt konsultationer inom området.
Avdelningen för analys och diagnostik ansvarar för bland annat support inom labmedicinska kliniken, kvinnokliniken, fysiologiska kliniken, neurologiska kliniken, hemodialysavdelningen, primärvård och folktandvård. Vi ansvarar också för övervakningssystem för vitalparametrar, diagnostiska och behandlande utrustningar som till exempel EKG, pacemaker, EEG, infusionspump, diatermi, ultraljud, defibrillator, ambulans, blodtrycksmätare, temperaturmätare, pulsoximeter mm.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör eller har kvalifikationer och yrkeserfarenhet som bedöms som likvärdiga, gärna med inriktning mot medicinsk teknik och laboratorieverksamhet. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av service, support och problemlösning från liknande arbetsområden samt utbildning och/eller erfarenhet inom mekanikområdet.
Vi ser att du är en driven person som skapar engagemang och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen. Som person är du flexibel, noggrann och ansvarstagande samt bra på att kommunicera och samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ett krav är att du har B-körkort. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Teknisk dokumentation och servicekurser är ofta på engelska, och kurserna är ibland förlagda utomlands.Så ansöker du
Urval sker löpande under pågående ansökningstid.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Avdelningschef Marie Qvick, 019 602 19 03, marie.qvick@regionorebrolan.se
Fackliga företrädare:
SACO, Markus Kihlgren, 019-602 46 02
Vision, Isabell Karlsson, 019-602 27 57 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2025:097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Jobbnummer
9602334