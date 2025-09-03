Medicinteknisk ingenjör till Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2025-09-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du som medarbetare vara med och rädda liv och göra skillnad inom sjukvården? Just nu söker vi dig med erfarenhet tekniskt underhåll till enheten Medicinsk Teknik Sahlgrenska.
På SU finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Det innebär att vi också har den senaste medicinska tekniken. Verksamhet Teknik och fysik är en kunskapsbredd verksamhet inom SU med inriktning mot områdena medicinsk teknik, strålningsfysik, ortopedteknik och sterilteknik. Vi är cirka 380 medarbetare och bedriver verksamhet på sjukhustomterna Mölndal, Sahlgrenska och Östra, på Falkenbergsgatan samt i Borås.
Verksamhet Teknik och fysik samverkar med vårdgivande verksamheter så att medicintekniska produkter inklusive medicinska informationssystem underhålls, används och utvecklas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015.
Vår verksamhetsidé är att: "Genom samspel mellan fysik, teknik och medicin skapar vi en säkrare och effektivare sjukvård och bidrar till god vård".
Kan vår tjänst vara intressant för dig?
Du kommer i huvudsak att arbeta med service och underhåll, akut såväl som förebyggande, på fast operationsutrustning såsom operationsbord, operationslampor och försörjningspendlar. Innehållet i din tjänst kommer vara beroende av vad du har för utbildning, erfarenhet och kompetens.
Tjänsten utgår från Sahlgrenska men resor ingår mellan sjukhusen för arbete i OP salar och i våra lokaler. För dessa resor finns interna transporter som går mellan Sahlgrenska - Mölndal - Östra.
Som anställd hos oss har du daglig kontakt och nära samarbete med vårdpersonal på operationsavdelningar, mottagningar och vårdavdelningar. Du behöver därför vara bra på att samarbeta och tydlig när du kommunicerar på svenska i tal och skrift. Du är stabil och när situationen kräver det så känner du dig trygg med att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är van vid att väga samman komplex information och agera utifrån det, ibland under tidspress som exempelvis när en utrustning slutar fungera under pågående operation. I ditt arbete är du strukturerad och kan driva arbetsuppgifter i mål på egen hand. Vi tror också att du är mån om att leverera en god service med kvalitet samt tycker det är viktigt med ett gott bemötande och att kunden blir nöjd.
Mer om vem/vilka vi söker:
Vi söker dig som är ingenjör (till exempel inriktning mekanik/verkstad/medicinsk teknik) eller har motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom medicinsk teknik och tekniskt servicearbete är meriterande.
Kompetenser vi värdesätter är att du är noggrann och ansvarsfull ur ett säkerhetsperspektiv. Du har god samarbetsförmåga samt har en uttalad servicekänsla och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att vår tjänst kan vara rätt för dig! Du är självklart välkommen att höra av dig till oss med frågor.
Urvalsprocessen sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
