Medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik i Lund
2026-02-11
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha en central roll i att säkerställa att den skånska sjukvården har tillförlitlig och avancerad teknisk utrustning? Vill du dessutom bli en del av ett team med hög kompetens, nära samarbeten och ha stora möjligheter att såväl påverka som att utvecklas? Sök då till oss!
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2 100 medarbetare i förvaltningen.
Bild och laboratorieteknik är ett område inom det specialistoberoende verksamhetsområdet (VO) laboratoriemedicin bas. Område bild- och laboratorieteknik består av tre enheter som ansvarar för att upprätthålla den medicintekniska säkerheten genom förebyggande och avhjälpande underhåll av medicinteknisk utrustning. Vi bistår även Region Skånes verksamheter inom bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin med teknisk kompetens. Verksamheten är involverad i investeringar och upphandlingar samt deltar i forskning och utveckling inom området.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik i Lund.
I rollen får du ett varierat och utvecklande arbete där du bland annat:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av instrument och utrustning.
• Teknisk support.
• Vara kontaktperson mellan Laboratoriemedicin och leverantörer.
• Ingå i projektgrupper vid införande av nya instrument.
• Delta och vara behjälplig vid upphandling av ny teknisk utrustning.
Även andra områden kan komma att förekomma såsom att ingå i förvaltningsgrupp med rollen som systemspecialist. Som medicinteknisk ingenjör inom Laboratorieteknik arbetar du dagligen i nära kontakt med laboratorieverksamheterna. Behoven inom de olika specialiteterna förändras kontinuerligt och arbetsuppgifterna kan komma att förändras för att på bästa sätt svara upp mot våra kunders krav. Det finns möjligheter att utvecklas inom området.
Du har placering i Lund, men ingår i ett regionalt team där du även stöttar verksamheter i Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Arbetet i Kristianstad sker minst en dag per vecka. Arbete på andra orter i Skåne, inom Laboratoriemedicin, kan komma att bli aktuellt då vi har ett regionalt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör alternativt har liknande utbildning och/eller erfarenhet som enligt arbetsgivaren bedöms likvärdigt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Då resor i tjänsten, främst till de olika orterna i Skåne förekommer, är giltigt B-körkort ett krav. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper om och erfarenhet av felsökning av medicinteknisk utrustning. Därtill ser vi gärna att du har goda kunskaper om datorers hårdvara samt allmänna kunskaper om nätverk och nätverkskopplingar.
Då du kommer att arbeta tillsammans med många människor inom olika kompetensområden och med olika yrkesbakgrund är det viktigt att du har lätt för samarbete och kan jobba såväl självständigt som i grupp. Du som person uppskattar och trivs med planering, struktur och noggrannhet. Vi ser att du är serviceinriktad, praktiskt lagd, drivande, ansvarstagande och van att dokumentera olika åtgärder. Du trivs med att arbeta med kunden i fokus och ser förändringar som en naturlig del i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
