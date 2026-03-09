Medicinteknisk ingenjör till fysiologiska kliniken
2026-03-09
Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har över 80 medarbetare och utför specialiserade fysiologiska undersökningar på över 25 000 patienter per år.
Kliniken är även en universitetssjukvårdsenhet med uppdrag inom forskning, utbildning och utveckling.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av en liten ingenjörstrupp på kliniken som ansvarar för olika medicintekniska system, i nära samarbete med Centrum för medicinsk teknik och IT (CMIT). Samarbetet med CMIT är etablerat och fungerar mycket väl.
Kliniken har avancerad utrustning inom bland annat nuklearmedicin, EKG, ultraljud, spirometri, ekokardiografi, kärldiagnostik och arbetsprov - till exempel gammakameror, ultraljudsapparater, lungfunktionsutrustning, EKG-inspelare samt inom kort även en PET/CT.
Många av apparaterna är kopplade till IT-system, vilket gör att du även kommer att hantera relaterade IT-frågor. Du samarbetar med andra ingenjörer, CMIT, sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, läkare och leverantörer, även patientkontakt förekommer ofta.
Du får ett helhetsansvar för att utrustningen fungerar - från tekniskt underhåll till att delta i projektgrupper, fungera som kontaktperson gentemot leverantörer och vara delaktig i kravställning vid upphandlingar. Under uppstartsperioden kommer du att genomgå nödvändiga utbildningar för att få behörighet att arbeta med utrustningen, även därefter deltar du på kurser som är relevanta för arbetsområdet. Utvecklingsarbete är en naturlig del av tjänsten.
Region Östergötland erbjuder möjligheten att kombinera ingenjörsrollen med en akademisk karriär, och har en tydlig karriärstege för ingenjörer. Forskningsintresse är meriterande.
Om dig
Du är civilingenjör inom teknik eller har motsvarande kompetens, gärna med erfarenhet från vården och med goda kunskaper inom IT och elektronik. Det är meriterande om du har erfarenhet från teknisk service, projektledning eller kravställning vid tekniska inköp. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har mycket goda kunskaper i engelska.
Vi söker dig som är drivande, initiativtagande och serviceinriktad. Du har förmåga att hantera stressade situationer med många parallella arbetsuppgifter. Du arbetar både självständigt och i team, och bidrar med nyfikenhet och problemlösningsförmåga i både det dagliga arbetet, forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ansökan och anställning
Tjänsten som medicinteknisk ingenjör är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Linköping.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Fysiologiska kliniken US
Verksamhetschef Meriam Åström Aneq meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se 010-1033349
