Medicinteknisk ingenjör till Dialysmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-01-20
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar dig som söker ett jobb där ingen dag är den andra lik och där just ditt bidrag gör stor skillnad för våra patienter. Tycker du, liksom vi, att det är viktigt med ett gott bemötande och ett professionellt samarbete, kommer du att trivas hos oss. Här får du arbeta i en varierad och utvecklande miljö där engagemang, ansvarstagande och vilja att hjälpa andra står i centrum.
Dialys är ett spännande område som är under ständig utveckling, där samspelet mellan medicinsk teknik samt omvårdnad har en stor betydelse. Hos oss får kroniskt njursjuka patienter regelbundet sin bloddialysbehandling. Vi tar även emot patienter med akut njursvikt. För att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter har vi ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicintekniska ingenjörer och paramedicinare. I dagsläget är vi cirka 65 anställda.
Enheten kännetecknas av en arbetsplatskultur där vi tillsammans hjälps åt för att lyckas och utvecklas. Vi värdesätter tillit och empati som är en viktig del av vårt ledarskap. De flesta av våra patienter är återkommande över lång tid. Detta innebär att vi skapar långvariga relationer med fokus på att hjälpa dem till största möjliga livskvalitet genom att utforma dialysbehandlingen utifrån individens behov. Vi arbetar med personcentrerad våd och involverar patienten i sin egen vård.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör hos oss är du ett viktigt stöd till vården. Du utför service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården.
Du ansvarar för drift och underhåll av våra dialysmaskiner och vattenreningsutrustning. Arbetsinnehållet är mycket varierande och innebär bland annat förebyggande underhåll, akuta reparationer både på mottagningen och hemma hos patienter runt om i Skåne. Utöver det praktiska arbetet ingår även att planera, rita och förbereda heminstallationer, skriva instruktioner och sköta dokumentation gällande förebyggande underhåll, provtagning med mera.
Detta på grund av att vi har en enhet för hemdialys där du som medicinteknisk ingenjör är en viktig del i teamet. Du åker ut till patienter i deras hem och arbetar med installation och avhjälpande underhåll. Vidare arbetar du med administrativa arbetsuppgifter som exempelvis att delta vid upphandling och projektarbete. Det innebär även att uppdatera gemensamma dokument kopplat till regelverk och riktlinjer inom verksamheten. Tjänsten ger dig stora möjligheter till utveckling inom dialysområdet.
Tvärprofessionellt samarbete är centralt hos oss, där provtagning och andra uppgifter utförs i nära samverkan med vårdpersonal som sjuksköterskor, läkare och tekniker från olika enheter, vilket gör det viktigt att trivas med att arbeta i team över professionsgränserna.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vi är en arbetsplats med positiv stämning och arbetar kontinuerligt med utveckling av vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör inom medicinteknik eller utbildad gymnasieingenjör alternativt annan utbildning/yrkeserfarenhet vi bedömer lämplig för tjänsten. Du som söker har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Vidare krävs B-körkort då hembesök är en stor del av arbetet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av medicintekniskt relaterat arbete inom dialysverksamhet. Om du tidigare har arbetat med IT, data och elektronik så är det ett plus. Vidare ser vi även att du har en god verktygsvana då handgripligt tekniskt arbete är förekommande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från offentliga upphandlingar och projektarbete.
Som person är du noggrann, kommunikativ, strukturerad, engagerad, serviceinriktad och ansvarsfull. Arbetet kräver stor hänsyn till verksamheten och fallenhet för serviceåtagande Du har en god pedagogisk förmåga då arbetet innebär utbildning till både personal och patienter. Du är van vid att arbeta självständigt. Likväl är det viktigt att du trivs och fungerar väl med att arbeta i team tillsammans med medarbetare inom både din egen och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
