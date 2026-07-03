Medicinteknisk ingenjör/tekniker till IT/MT närstöd, Gällivare
Region Norrbotten / Sjukhusteknikerjobb / Luleå Visa alla sjukhusteknikerjobb i Luleå
2026-07-03
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IT/MT-avdelningen har ett samlat ansvar för Region Norrbottens IT och Medicinsk Teknik (MT). I ett nära samarbete med kollegor i regionen medverkar vi till att regionens verksamheter har stöd genom bra IT och MT-lösningar. Hos oss har du stora möjligheter att vara med om en förändringsresa som innebär att möta medborgarnas förväntningar på digitala lösningar inom hälso- och sjukvård och se hur ny spännande utveckling och teknik gör att vi kan leverera tjänster på ett nytt sätt. Ta chansen och var med på den resan tillsammans med oss.
Enheten Verksamhetsnära IT/MT Gällivare ingår i verksamhetsområde Digitala verksamhetsstöd & MT som levererar daglig drift av IT och MT till Region Norrbottens olika vårdverksamheter.Du kommer att arbeta i ett team med olika professioner såsom andra MT-ingenjörer/tekniker och IT-tekniker. Teamets viktigaste uppgifter är att i nära samarbete stödja övriga verksamheter med effektiva och patientsäkra IT- och MT-stöd.
Vi söker
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning alternativt annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet kan bedömas likvärdig. Det är meriterande om du har ingenjörsexamen på högskolenivå, erfarenhet av medicinsk teknik och IT samt praktiskt servicearbete inom hälso- och sjukvård. Goda kunskaper i svenska och engelska samt körkort klass B är ett krav.
Eftersom vi arbetar nära vårdverksamheten och är i daglig kontakt med våra kunder söker vi dig som är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. I vårdnära sammanhang visar du gott omdöme och agerar, uttalar dig och tar beslut på ett hänsynsfullt sätt. Du kan självständigt planera och genomföra ditt arbete, har sinne för ordning och reda men kan samtidigt anpassa dig efter förändrade omständigheter. För att nå verksamhetens mål behöver du vara strategisk och ha förmåga att prioritera ditt arbete och samtidigt se helheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
MT ingenjörerna/teknikerna ansvarar för driften av medicinteknisk utrustning inom Region Norrbotten. Arbetet omfattar hela livscykeln – anskaffning, underhåll, felavhjälpning och avveckling – inom områden som t ex dialys, intensiv- och akutvård, kirurgi, laboratoriemedicin och röntgen.
Det praktiska arbetet med underhåll och felsökning varvas med att bistå andra funktioner med teknisk kompetens i utvecklingsprojekt och upphandlingar. Du deltar aktivt i utvecklingen av vår verksamhet i nära samarbete med vården, och arbetet sker alltid i enlighet med gällande regelverk. Tjänsten är placerad vid Gällivare sjukhus. Resor inom länet förekommer, främst till hälsocentraler i kommunen men även till sjukhusen på andra orter.
Produktutbildning och kompetensutveckling hos våra leverantörer sker löpande under anställningen, ibland även utanför Norden.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag - fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Dan Gustavsson dan.gustavsson@norrbotten.se +46705876135 Jobbnummer
9990765