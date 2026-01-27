Medicinteknisk ingenjör sökes till Medicinsk teknik, Södersjukhuset
Region Stockholm / Sjukhusteknikerjobb / Stockholm Visa alla sjukhusteknikerjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en medicinteknisk ingenjör med intresse av att ständigt förbättra leveransen till vården med patientens bästa i fokus.
Medicinsk Teknik består av 41 ingenjörer som arbetar med service och underhåll av medicinteknisk utrustning och system som används i Södersjukhusets alla verksamhetsområden. Vi har även avtal med externa kunder som ambulanser och andra vårdgivare. Medicinsk Teknik ansvarar för att skapa förutsättningar så att vården bedrivs på ett säkert sätt för patienter, personal och andra, utifrån ett medicintekniskt perspektiv. Detta gör vi genom våra kärnprocesser och kvalitetsledningssystem. Vi spelar också en nyckelroll i den digitaliseringsresa Södersjukhuset gör för att garantera god och tillgänglig vård idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss, arbetar du i en omväxlande miljö med mycket problemlösning, i nära samarbete med vården och leverantörer. Vi ansvarar för drift och underhåll av en stor mängd olika utrustningar och system. Du kommer att arbeta med installationer, underhåll och felsökning av medicintekniska utrustningar. Din huvuduppgift som medicinteknisk ingenjör är att ansvara för service, underhåll samt installation av nätverksansluten medicinteknisk utrustning och sjukhusövergripande system. Du kommer ha möjlighet att, efter genomgången introduktion och utbildning, arbeta bland annat med infusionspumpar, Defibrillatorer, Patientövervakningsutrustning, EKG-utrustning, CTG-apparater med tillhörande lagringssystem.Kvalifikationer
Högskoleingenjör eller civilingenjör med medicinteknisk inriktning, alternativt praktiskt förvärvade kunskaper som bedöms relevanta. Goda kunskaper och förståelse för datorer, nätverk och relaterade datainsamlingssystem. Det är viktigt att du behärskar svenska och engelska språket väl, både muntligt och skriftligt.
Övriga meriterade kunskaper:
• Erfarenhet av service och underhåll av medicintekniska utrustningar
• IT- kunskaper som tex nätverk och DICOM
• Förvaltningsarbete av MT-utrustning och mjukvaror
Det är meriterande om du är certifierad medicinteknisk ingenjör enligt MTF (föreningen för Medicinsk Teknik och Fysik)Dina personliga egenskaper
Då arbetet dagligen innebär kontakter med intressenter, leverantörer och medarbetare är det viktigt med en god kommunikationsförmåga, god serviceanda och ett positivt bemötande. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Du ser rutiner och dokumentation som en viktig del av arbetet och har förmåga att kunna planera din arbetsdag så effektivt som möjligt. Viktiga personliga egenskaper är ansvarstagande, analytisk, social, noggrann och strukturerad. Du kan hantera många olika ärenden samtidigt. Du är en problemlösare som alltid sätter vården i fokus.
Anställningsform:
Vikariat till och med sista december 2026, tjänstgöring mån - fre 40,00 tim/vecka.
Flextid tillämpas.
Information om tjänsten lämnas av:
Sektionschef Medicinsk Teknik Hanan mail: hanan.taslimi@regionstockholm.se
tel: 072-4688759
Fackliga företrädare:
Vision Södersjukhuset Vision
tel:072-582 46 08
Övrig information:
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll innan anställning.
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Administration, Utveckling och teknik , Medicinsk Teknik Kontakt
Sektionschef Medicinsk Teknik Hanan Taslimi 072-4688759 Jobbnummer
9706100