Medicinteknisk ingenjör/Medicintekniker till Medicinsk teknik
Västra Götalandsregionen / Sjukhusteknikerjobb / Skövde Visa alla sjukhusteknikerjobb i Skövde
2026-07-13
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Vi bidrar med medicinsk teknik för att stötta vården och dess digitalisering i Skaraborg. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde med en tillhörande stolthet över det vi gör tillsammans. Vi tror på en engagerad arbetsmiljö där du som medarbetare har stora möjligheter att utveckla och utvecklas i en miljö där du gör skillnad på riktigt. Kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag för alla våra medarbetare och om du aktivt strävar efter att utvecklas så är detta en tjänst för dig. Som medarbetare hos oss är du en vital del av samt ett viktigt stöd till vården.Dina arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör alternativt medicintekniker hos oss utgör du ett betydelsefullt stöd till sjukhusets verksamhet och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser glädje i att med patientsäkerhet i fokus arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Nu letar vi efter en till två medarbetare inom framför allt det bilddiagnostiska, dock ej det radiologiska området i form av medicintekniska ingenjörer alternativt medicintekniker i syfte att ersätta en kommande pensionsavgång samt för att eventuellt ersättningsrekrytera. Inom det bilddiagnostiska området arbetar du med avancerad medicinteknisk utrustning som används för diagnostik och behandling inom sjukhusets verksamheter. Detta i form av exempelvis endoskopi, ultraljud och olika bildhanteringssystem med tillhörande kringutrustning. Innehållet har en stark koppling till IT varför kompetens även inom det området ses som meriterande.
I rollen ingår förebyggande och avhjälpande underhåll, felsökning, installation, driftsättning samt tekniskt stöd till vårdens verksamheter. Du samarbetar nära klinisk personal, leverantörer och andra teknikfunktioner för att säkerställa att utrustningen fungerar säkert, tillförlitligt och enligt gällande regelverk.
Arbetet omfattar även planering och genomförande av utrustningsbyten, deltagande i investerings- och utvecklingsprojekt samt medverkan vid anskaffning och utvärdering av ny medicinteknisk utrustning. Dokumentation, kvalitetssäkring och arbete enligt gällande lagar, föreskrifter och rutiner är en naturlig del av uppdraget.
Arbetsuppgifterna varierar och tillsammans med ett team av kollegor arbetar ni för att hitta lösningar på olika problem. Här erbjuds du en grundlig introduktion och därtill utbildningsinsatser som en del i ditt arbete och din kompetensutveckling. I rollen arbetar du med att bistå med teknisk kompetens, rådgivning och utbildning kopplat till medicinteknisk utrustning. Här jobbar du med att i samarbete med verksamheten förbättra, digitalisera, och/eller automatisera arbetssätt med hjälp av tekniska stöd.
Enheten verkar över hela Skaraborg varför resor i arbetet förekommer. Därför ställs krav på B-körkort.Kvalifikationer
I ingenjörsrollen söker vi dig som är utbildad högskoleingenjör eller högre. I rollen som medicintekniker krävs en relevant eftergymnasial utbildning inom teknik alternativt har utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Praktisk och teoretisk erfarenhet av medicinteknik är meriterande. Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du är tydlig och trygg i din kommunikation och bygger förtroende hos personer internt inom organisationen såväl som mot leverantörer och andra intressenter. Vården digitaliseras i stor utsträckning och kopplingen mellan medicintekniska produkter och IT-tekniska system växer sig starkare varför kompetens och systemförståelse inom IT-området alltså ses som högt värderat.
Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete. Du har även god samarbetsförmåga samt vara strukturerad och noggrann. Du kan kommunicera väl på svenska och engelska muntligt och skriftligt. Du bidrar vidare till ett gott arbetsklimat och goda relationer i arbetsgruppen.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och balansen mellan färdighet och kunskap. Utdrag ur brottsregistret kommer att begäras inför eventuell anställning. Rollen kan komma att säkerhetsklassas.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 9, Medicinsk Teknik Kontakt
Erik Sandström, medicinteknisk chef 0701727102 Jobbnummer
10000740