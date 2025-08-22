Medicinteknisk Ingenjör/medicintekniker, Cimt, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. För att klara morgondagens utmaningar vill vi i Region Västerbotten möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering.
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) har som syfte att arbeta långsiktigt och modernt med rätt förmågor för att leverera och realisera regionens behov av utveckling, systemförvaltning, verksamhetsnära teknik och IT-infrastruktur. Vi är ca 300 anställda och finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen och digitaliseringen av vården. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Vi tror på en engagerad arbetsmiljö där du som medarbetare har stora möjligheter att utveckla och utvecklas i en i miljö där du gör skillnad på riktigt! Kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag för alla våra medarbetare och om du aktivt strävar efter att utvecklas så är detta en tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör/tekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du blir en nyckelperson i vården, utan möjligheten att desinficera och sterilisera instrument och hjälpmedel står vården stilla. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Nu letar vi en ingenjör/tekniker till teknikområdet sterilteknik inom CIMT, med placering i Umeå.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att utföra ankomstkontroll, avhjälpande och förbyggande underhåll, samt avveckling av utrustningar. Exempel på utrustning inkluderar autoklaver och diskdesinfektorer. Du stödjer verksamheterna med teknisk kompetens och erbjuder rådgivning samt utbildning till sjukvårdspersonal i användningen av medicinteknisk utrustning. Du kommer att ha kontakt med externa leverantörer. Arbetsuppgifterna omfattar även bland annat att leda och delta i uppdrag, såsom förstudier, utredningar, investeringsplanering, upphandling och förvaltningsrelaterade aktiviteter.
Vi är ett samarbetsvilligt team som stödjer varandra över verksamhetsgränserna, vilket inkluderar arbete med kollegor inom andra tekniska områden som till exempel Dental och Kirurgi.
Du trivs bra med att ge service till verksamheterna som du stöttar. Arbetsuppgifterna varierar och tillsammans med ett fast team av kollegor arbetar ni för att hitta lösningar på olika problem. Här erbjuds du en grundlig introduktion och gedigna utbildningsinsatser som en del i ditt arbete och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör, har en relevant akademisk utbildning inom teknik alternativt har utbildning eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Praktisk erfarenhet av medicinteknik är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du är tydlig i din kommunikation och bygger förtroende hos personer internt inom organisationen, så väl som mot leverantörer och andra intressenter. Det är därför viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Samt att arbetet innebär dokumentation av utfört arbete i vårt inventariesystem krävs erfarenhet av att arbeta i systemstöd. Du är initiativtagande, strukturerad, noggrann och självgående i ditt arbete. Du har även god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.
CIMT har verksamhet över hela länet så resor i arbetet kan förekomma. Därför gäller krav på B-körkort.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
