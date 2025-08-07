Medicinteknisk Ingenjör/medicintekniker, Cimt, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. För att klara morgondagens utmaningar vill vi i Region Västerbotten möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering.
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) har som syfte att arbeta långsiktigt och modernt med rätt förmågor för att leverera och realisera regionens behov av utveckling, systemförvaltning, verksamhetsnära teknik och IT-infrastruktur. Vi är ca 300 anställda och finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen och digitaliseringen av vården. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Vi tror på en engagerad arbetsmiljö där du som medarbetare har stora möjligheter att utveckla och utvecklas i en i miljö där du gör skillnad på riktigt! Kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag för alla våra medarbetare och om du aktivt strävar efter att utvecklas så är detta en tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som medicinskteknisk ingenjör/tekniker hos oss är du en nyckelperson i vården, vilket bidrar till att rädda liv, förbättra hälsan och effektivisera vårdprocesserna. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Nu letar vi en ingenjör/tekniker till teknikområdena kirurgi och sterilteknik inom CIMT, med placering i Skellefteå.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att utföra ankomstkontroll, avhjälpande och förbyggande underhåll, samt avveckling av utrustningar. Du stödjer verksamheterna med teknisk kompetens och erbjuder rådgivning samt utbildning till sjukvårdspersonal i användningen av medicinteknisk utrustning.
Tillsammans med dina kollegor i Umeå, Skellefteå och Lycksele kommer du att arbeta huvudsakligen med utrustning för operations-, endoskopi- och ögonavdelningar samt steriltekniska verksamheter. Detta innefattar teknik av varierande slag och komplexitet. Exempel på utrustning inkluderar autoklaver, diskdesinfektorer, endoskop, lasersystem, diatermiutrustning, mikroskop, ögonundersökningsutrustning, operationsbord och IVA-sängar.
Vi är ett samarbetsvilligt team som stödjer varandra över verksamhetsgränserna, vilket inkluderar arbete med kollegor inom andra tekniska områden som till exempel monitorering och vätsketeknik.
Du trivs bra med att ge service till verksamheterna som du stöttar. Arbetsuppgifterna varierar och tillsammans med ett fast team av kollegor arbetar ni för att hitta lösningar på olika problem. Här erbjuds du en grundlig introduktion och gedigna utbildningsinsatser som en del i ditt arbete och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskoleingenjör, har en relevant akademisk utbildning inom teknik alternativt har utbildning eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Praktisk erfarenhet av medicinteknik är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du är tydlig i din kommunikation och bygger förtroende hos personer internt inom organisationen, så väl som mot leverantörer och andra intressenter. Det är därför viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Samt att arbetet innebär dokumentation av utfört arbete i vårt inventariesystem krävs erfarenhet av att arbeta i systemstöd. Du är initiativtagande, strukturerad, noggrann och självgående i ditt arbete. Du har även god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.
CIMT har verksamhet över hela länet så resor i arbetet kan förekomma. Därför gäller krav på B-körkort.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och balansen mellan färdighet och kunskap. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
