Medicinteknisk Ingenjör/medicintekniker, Cimt, Lycksele
2025-08-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. För att klara morgondagens utmaningar vill vi i Region Västerbotten möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering.
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) arbetar långsiktigt och med ett modernt angreppssätt för att möta regionens behov inom utveckling, systemförvaltning, verksamhetsnära teknik och IT-infrastruktur. Med rätt kompetenser och ett starkt engagemang levererar vi lösningar som gör verklig skillnad. Vi är cirka 300 medarbetare och finns representerade vid länets tre sjukhus - Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vårt uppdrag är att tillhandahålla teknikstöd för hela regionen och att driva digitaliseringen av vården framåt.
Hos oss råder en engagerad arbetsmiljö där du som medarbetare har goda möjligheter att utvecklas och påverka. Vi tror på att kompetensutveckling är avgörande för både individens och verksamhetens framgång. Om du är nyfiken, drivande och vill växa i en roll där du gör skillnad - då är detta tjänsten för dig.
Är du nyfiken på att jobba med spännande teknik samt inspirerande och utmanande problemlösningar? Gillar du att vistas i ett trivsamt arbetsklimat och ha kontakt med många intressanta yrkeskategorier? Då är du rätt person för oss. Din medverkan och den teknik du arbetar med gör verkligen skillnad för vårdens personal och patienter!
Vi är en trygg arbetsgivare med bra villkor som arbetar för att möta invånarnas och regionens krav på en effektiv och tillgänglig region genom modern teknik, forskning och utveckling. Nu finns chansen att bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare att leva ett liv i god hälsa.
Du kommer att ingå i avdelningen Verksamhetsnära informationsteknik och medicinsk teknik Västerbotten och kommer att vara placerad i Lycksele. Du kommer primärt att jobba inom teknikområdena monitorering, respiration och kirurgi inom sjukhus och primärvård.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör/medicintekniker hos oss är du ett viktigt stöd till vården. Du utför service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi vill att du ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården.
Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i att säkerställa att vår medicintekniska utrustning fungerar på ett optimalt och säkert sätt. I den här rollen kommer du bland annat att arbeta med ankomstkontroll av ny utrustning, genomföra både avhjälpande och förebyggande underhåll samt hantera avveckling av utrustning som inte längre används. Din tekniska kompetens kommer att vara en värdefull resurs för verksamheten i stort, och du blir en del av ett team som tillsammans bidrar till en trygg och säker vård.Kvalifikationer
Du är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör alternativt har utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Praktisk erfarenhet av medicinteknik är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du kommunicerar tydligt och bygger förtroende både internt inom organisationen och externt i kontakt med leverantörer och andra intressenter. Du tar initiativ, arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga. Eftersom arbetet innebär dokumentation av utfört arbete i vårt inventariesystem är det viktigt att du är strukturerad och noggrann.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift på en hög nivå, har god datorvana och känner dig trygg med att arbeta i Office-paketet. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och goda relationer i gruppen.
Eftersom resor i länet förekommer är B-körkort ett krav.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att få veta mer om dig!
ÖVRIGT
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
