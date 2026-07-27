Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik Västmanlands sjukhus Västerås
Region Västmanland / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Västerås
2026-07-27
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Vi behöver nu förstärka vårt team med en medicinteknisk ingenjör till Medicinsk Teknik på Västmanlands sjukhus Västerås, med inriktning mot området operation. Här får du arbeta med teknik som varje dag bidrar till trygg, säker och livsavgörande vård.
Passa på och sök tjänsten redan idag! Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande och praktiskt arbete där du kombinerar tekniskt kunnande med problemlösning i en miljö fylld av avancerad medicinteknik.
Som medicinteknisk ingenjör arbetar du med service, felsökning, reparation, kalibrering, installation och underhåll av medicinteknisk utrustning och system – särskilt inom operationsområdet. Här möter du teknik i frontlinjen av vården: Anestesiutrustning, operationsrobotar, operationslampor, diatermiutrustning, endoskopi- och videoenheter samt annan kirurgisk utrustning.
Du kommer att arbeta praktiskt och tekniskt med utrustningen – ofta direkt i operationsmiljö. Felsöka, testa och åtgärda tekniska problem på plats. Samarbeta nära vårdpersonalen för att säkerställa att utrustningen fungerar optimalt i patientnära situationer Delta och vara teknisk kravställare i upphandlingar, samt planera, installera och driftsätta ny operations- och kirurgisk utrustning, stötta våra kliniker i livscykelhantering av deras medicintekniska utrustning – från behovsanalys och investering till service, uppgradering och avveckling.
Arbetet innehåller även administrativa moment, såsom dokumentation, uppföljning och registrering av utförda åtgärder i våra system. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 13485, vilket innebär att vi arbetar strukturerat och kvalitetssäkrat enligt internationella standarder för medicinteknik. Vi är noggranna med att dokumentera alla insatser och serviceåtgärder för att säkerställa hög patientsäkerhet och spårbarhet i allt vi gör.
Fokus inom teknikområdena beror på din bakgrund, men du kommer i första hand arbeta med utrustning kopplad till operation, anestesi och kirurgi.
Ditt arbete utgår främst från Västmanlands sjukhus Västerås, men kan även omfatta insatser på länets övriga sjukhus och vårdcentraler.
Vi söker dig som trivs med att ha verktyg i handen, skruva, testa och lösa problem – och som får energi av att arbeta praktiskt med teknik som gör verklig skillnad i vården. Du ska även ha förmågan att installera, konfigurera och underhålla systemmiljöer kopplade till vår medicintekniska utrustning. Samtidigt behöver du vara strukturerad och administrativt kunnig, med förmåga att noggrant dokumentera, planera och följa upp ditt arbete i våra kvalitetssäkrade system.
Om arbetsplatsen
Medicinsk Teknik (MT) är en del av Region Västmanland och består av 20 medarbetare. Vi ansvarar för service och support av medicinteknisk utrustning och medicinska informationssystem på länets sjukhus och vårdcentraler.
Hos oss får du arbeta i en modern teknisk miljö med tydligt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete. Vi är också med i den medicintekniska planeringen av det nya akutsjukhuset som ska stå klart 2030 – ett spännande utvecklingsarbete där du kan vara med och forma framtidens operationsmiljöer. Hos oss möts du av en positiv och omtänksam arbetsmiljö där vi värnar om trivsel, gemenskap och personlig utveckling.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och praktiskt tekniskt arbete i hjärtat av vården
Anpassat introduktionsprogram och goda möjligheter till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år) och tillgång till kostnadsfritt gym
En arbetsplats som värnar balans i livet och ett gott arbetsklimat
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning till ingenjör/högskoleingenjör eller motsvarande teknisk bakgrund, alternativt erfarenhet som servicetekniker, automationstekniker eller annan teknisk roll där du arbetat med felsökning, reparation eller underhåll av avancerad utrustning. Har du relevant yrkeserfarenhet bedöms den individuellt – dina praktiska kunskaper kan göra dig fullt kvalificerad även om du inte har en traditionell ingenjörsexamen. Det är meriterande om du är certifierad medicinsk ingenjör enligt MTF, har erfarenhet av medicintekniskt arbete, särskilt inom operation och kirurgi, eller har kunskap inom elektronik, nätverk, datorteknik eller styrsystem. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och teknisk engelska samt kunna dokumentera serviceinsatser noggrant.
Vi värdesätter att du är självgående, noggrann och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du är lugn och kan behålla fokus vid stressade situationer. Vidare är du serviceinriktad och tycker om att samarbeta.
Hos oss arbetar vi tillsammans – med både teknik och människor i fokus.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid. Tillträde efter överenskommelse. För tjänsten fordras B-körkort.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer sker under v. 35.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Armin Avdic armin.avdic@regionvastmanland.se Jobbnummer
10012015