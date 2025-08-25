Medicinteknisk ingenjör med inriktning mot dialys till Region Gävleborg
2025-08-25
Har du ett intresse för högteknologi samtidigt som du tilltalas av det mänskliga mötet för att få vården att fungera? Då kan ett jobb hos oss på medicinsk teknik erbjuda dig en givande mix. På medicinsk teknik välkomnas du till en bred verksamhet med arbetsuppgifter av varierande karaktär. Hos oss räknas stöd och service som spetskompetenser.
Vårt huvudsakliga uppdrag innebär att vi säkerställer de medicintekniska förutsättningarna i hälso- och sjukvården. Vi är en länsövergripande enhet med drygt 30 medarbetare och finns i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Ditt arbete utgår från Gävle men beroende på vilka arbetsuppgifter som behöver utföras kan resor i länet förekomma.
Arbetsuppgifter
Som medicinteknisk ingenjör inom dialys arbetar du med medicinteknisk utrustning och system inom vården kopplat till dialysverksamheten, utöver detta kan även andra arbetsuppgifter förekomma. Samarbete ingår med vårdpersonal, kollegor i teamet, professioner inom andra avdelningar i regionen och externa leverantörer. Du kan också komma att möta patienter i arbetet.
Medicinsk teknik kommer att ha en betydande del i många av Region Gävleborgs satsningar, både inom utvecklingen av framtidens vård och i de pågående om- och nybyggnationerna vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Vi hanterar bland annat om- och nybyggnationsfrågor som berör medicinteknisk utrustning för att säkra den medicintekniska säkerheten och uppfylla de lag-, direktiv- och förordningskrav som åligger vården när det gäller medicinsk teknik.
Som medicinteknisk ingenjör inom dialys kommer du bland annat
• delta i investeringsplanering och upphandling
• utföra ankomstkontroller och acceptanstester
• utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
• utredningar vid till exempel driftsstörningar, olyckor och tillbud
• handleda och utbilda vårdpersonal i användning av utrustning.
Vidare kommer du att tillsammans med kollegorna driva projekt samt delta i verksamhetens förbättringsarbete.
Hos oss får du
• arbeta med avancerad och modern teknik som gör skillnad i vården på riktigt
• skapa förutsättningar för samarbeten och ny kunskap
• arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor som erbjuder dig en gedigen introduktion som nyanställd
• möjlighet att vara en viktig del av helheten och bidra till att forma både din egen arbetssituation och teamets utveckling.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
I rollen som medicinteknisk ingenjör inom dialys är du en viktig del av vårdkedjan och din noggrannhet och kvalitetsfokus bidrar till att patienterna kan känna trygghet i att den medicintekniska utrustningen fungerar som den ska. Som person söker vi dig som är trygg i din roll och på ett lugnt och pedagogiskt sätt kan förmedla den kunskap du har till andra. Hos oss är det viktigt att du behåller kontrollen i pressade lägen och ser på saker ur ett realistiskt perspektiv. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor är din förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer avgörande. Vidare är du är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi är en servicefunktion och det innebär att du förväntas vara uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Dessutom ser vi att du gillar ordning och reda, sätter upp och håller tidsramar samt uppskattar det administrativa arbetet som ingår i tjänsten.
I rollen som medicinteknisk ingenjör inom dialys ska du ha
• examen som medicinteknisk ingenjör, alternativt annan teknisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom medicinsk teknik som bedöms som likvärdig
• B-körkort
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom dialys ser vi det som meriterande för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
