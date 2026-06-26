Medicintekniker/tekniker sökes till Centralverkstad Medicinteknik
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2026-06-26
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Har du ett tekniskt intresse och förmåga, gillar att arbeta praktiskt och har en god känsla för service och administration? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig.
Markverkstad Väst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Centralverkstad för medicinteknik är placerat i Göteborg och är en del av markverkstad väst, som bedriver verksamhet i Halmstad och Göteborg. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens medicintekniska produkter och levererar tekniskt systemstöd där det efterfrågas. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, installationer, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Arbetet bedrivs i egna lokaler och till viss del ute hos förbanden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu tekniker till försvarsmaktens centrala verkstad inom medicinteknik.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av förebyggande och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens medicintekniska materiel där bl.a. nedan ingår.
Underhåll av medicintekniska produkter
Systemstödsresor. (Även utlandet kan bli aktuellt)
Medverka som rådgivare inför tekniska modifieringar, nyanskaffning, upphandlingar och eventuellt planering för framtida kvalitetssystemförbättringar
Dokumentera i Försvarsmaktens stödsystem för materielunderhåll
Hålla enklare utbildningar samt vara teknisk support inom området
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten
Exempel på materiel som hanteras:
Övervakningsmonitorer, defibrillatorer, sprut och volympumpar, autoklaver, diskdesinfektorer, reduceringsventiler, ventilatorer, sugpumpar mm.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Lägst fullgjord och godkänt gymnasium med teknisk / El inriktning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Tidigare erfarenhet av flerårig praktisk tjänstgöring av service- och underhållsarbete på teknisk utrustning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Datorvana med kunskaper i ex. Word och Excel
Lägst B körkort (manuell) Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som tekniker är du strukturerad, resultatorienterad och noggrann med ett sinne för detaljer. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd och vill vara med och utveckla den medicintekniska underhållsverksamheten inom Försvarsmakten.
Meriterande
Erfarenhet av tekniskt arbete i medicinteknisk miljö
Erfarenhet av Försvarsmaktens medicinsktekniska materiel
Erfarenhet av materielunderhåll inom Försvarsmakten
Erfarenhet och kunskap om Försvarsmaktens system för materielunderhåll PRIO, LIFT
Erfarenhet av processorienterade arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma.
Arbetsort: Göteborg.
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Patrik Tydén tel. 070-455 71 17
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irené Ström
OFR-O: Birger Hedman
Nås via växeln 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9979969