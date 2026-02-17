Medicintekniker Sterilteknik till MT Närstöd, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Sjukhusteknikerjobb / Luleå Visa alla sjukhusteknikerjobb i Luleå
2026-02-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hos oss på MT Närstöd Sunderby Sjukhus får du en arbetsplats där varje dag gör skillnad. Här arbetar vi nära verksamheten, med uppdrag som är både meningsfulla och varierande. Vi är ett engagerat team som värdesätter samarbete, utveckling och arbetsglädje.
Välkommen till oss!
Vi sökerVi söker en medicintekniker som kommer att arbeta med service och underhåll av sterilteknisk utrustning såsom autoklaver och diskdesinfektorer. En lämplig bakgrund kan vara utbildning inom el, styr- och reglerteknik eller erfarenhet av servicearbete med produkter som innehåller el, luft eller vatten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av sterilteknisk utrustning och/eller arbete i verksamheter med tydliga kvalitetskrav. Vi ser gärna att du har god vana av att arbeta i Windows och Office samt minst en godkänd gymnasieutbildning. Goda kunskaper i svenska och engelska samt körkort klass B är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Du är trygg i vårdnära miljöer, där du visar gott omdöme och agerar och kommunicerar på ett hänsynsfullt sätt. Du är van att planera och genomföra ditt arbete självständigt, du är strukturerad och ordningsam men samtidigt flexibel när förutsättningar förändras. Du är strategisk, har förmåga att prioritera och kan se helheten. Du är dessutom en problemlösare som trivs med kundkontakt och engagerar dig i både IT/MT-stödet och kundens bästa.
Det här får du arbeta med
Vår verksamhet har förvaltningsansvaret för sterilteknisk utrustning vilket innebär allt från anskaffning, underhåll, felavhjälpning och till sist avveckling. Du bokar och planerar dina arbetsdagar tillsammans med ditt team. Du utför årligt förebyggande underhåll (FU), valideringar och avhjälpande underhåll (AU). Det ingår att hantera och dokumentera arbetsorder och inventarier i vårt system. Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla vår verksamhet i nära samarbete med vården. Du behöver också ta hänsyn till de olika regelverk som styr verksamheten.
Enheten MT Närstöd Sunderby Sjukhus ingår i verksamhetsområde IT/MT-stöd som levererar daglig drift av IT och MT till Region Norrbottens olika vårdverksamheter. Du kommer att arbeta i ett team specialiserat inom sterilteknik.
Teamets uppdrag är att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på sjukhusets steriltekniska utrustning i nära samarbete med verksamheten.
Det här erbjuder vi dig
• Arbete tillsammans med kompetenta kollegor med olika professioner
• Att jobba med livsuppehållande och avancerad teknik för att hjälpa medmänniskor till bättre och säkrare vård i livets alla faser
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Resor är vanligt förekommande i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Kjell Stenberg kjell.stenberg@norrbotten.se 070-347 80 27 Jobbnummer
9748001