Medicinskteknisk ingenjör till Hörselvården Region Östergötland
2026-01-15
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik inom Sinnescentrum, Region Östergötland som svarar för all sjukvård i regionen inom öron-, näs- och halsspecialiteten.
Som universitetsklinik har vi tre
huvuduppdrag; att bedriva specialiserad vård, undervisa samt bedriva forskning och utveckling. Region Östergötland består av tre hörselvårdskliniker med cirka 60 anställda, där vi nu söker en kollega till vårt team med placeringsort Linköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en driven ingenjör med intresse inom akustik och ljudteknik. Du kommer i rollen som ingenjör arbeta både administrativt och praktiskt med hörselvårdens utrustning på samtliga platser i länet.
Administrativt ska du kunna planera för och uppdatera hörselvårdens system samt förutse behov av till exempel ny utrustning. Du ska även tillhanda hålla statistiskt material i form av rapporter från systemen vid efterfrågan. Du ska även kunna vara behjälplig vid introduktion i form av patientsäkerhet och datorsäkerhet.
Praktiskt ska du kunna utföra och drifta våra hörselmätburar och övrig mätutrustning. Här är kvalitetssäkring av mätnogrannhet extra viktig. Förutom hörselvårdens utrustning krävs också kalibrering av extern utrustning som ska planeras, utföras och kvalitetssäkras. Du ska även kunna vara behjälplig till dina kollegor som behöver hjälp med systemen vid fel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsutbildning, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du ska vara intresserad av att arbeta med patientnära vård och du ska ha gedigen kunskap inom IT.
Du har erfarenhet av arbete inom medicinteknik och dataadministration och har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift och gärna även i engelska språket då standarder och manualer kan vara på engelska.
Det är meriterande att ha arbetat med akustik och ljud och har kunskaper i Auditbase, likaså är kunskap inom mätteknik, medicinteknisk säkerhet och audiologi meriterande.
Då tjänsten är länsövergripande är körkort ett krav.
Om dig
Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta såväl självständigt som att samverka med olika professioner. Som person är du en problemlösare som är nyfiken på att hitta lösningar. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och tar ansvar för arbetsuppgifterna. Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs med att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och sociala färdigheter.
Ansökan och anställning
