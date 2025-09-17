Medicinskt ledningsansvarig specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen S
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Svalöv Visa alla läkarjobb i Svalöv
2025-09-17
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Svalöv
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienter bättre.
Vår vårdcentral är en medelstor, trivsam och välfungerande hälsovalsenhet med god ekonomi. Vi arbetar enligt modern hälso- och sjukvårdsstyrning och har cirka 10 600 listade patienter. Med ett brett vårdutbud kan vi erbjuda våra patienter distriktssköterskemottagning och specialistmottagning inom astma/KOL, diabetes, äldrevård, livsstil samt mindfulness. Hos oss strävar man efter att arbeta tvärprofessionellt i team och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Vi har ett fint och välfungerande samarbete med kommunen angående folkhälsan och vi bemöter alla patienter utifrån ett hälsoperspektiv. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega, då vi vill öka utbudet för våra patienter!
Välkommen till en vårdcentral där vi alla är lika viktiga och där vi verkligen hjälps åt. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens för att fortsätta utveckla verksamheten. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en specialistläkarkollega som vill kombinera mottagningsarbete med att även ingå i ledningsgruppen som medicinskt ledningsansvarig.
Hos oss blir du en del av en läkargrupp med god teamanda. Vi har kommit långt i den digitala utvecklingen med en modern och mobil arbetsmiljö, som innebär personlig laptop med möjlighet för distansarbete, mobiltelefon, taligenkänning och möjlighet till digitala patientmöten.
Som specialist i allmänmedicin hos oss har du:
• Sedvanlig mottagning med både akuta och planerade besök likväl som utredningspatienter.
• Samverkan med externa och interna parter såsom kommunens sjuksköterskor och sjukhusen med SIP och hembesök samt med tillgång till Mobilt vårdteam.
• En aktiv roll i handledning av dina framtida specialistkollegor.
• En egen patientlista där du är patientansvarig läkare, vilket leder till en god kännedom om dina patienter samt en hög kontinuitet.
• Tid avsatt varje vecka för intern och extern kompetensutveckling och individuell utveckling för särskilda intresseområden inom primärvården.
I rollen som medicinskt ledningsansvarig bistår du verksamhetschefen i ledning, styrning och utveckling av verksamheten med fokus på patientsäkerhet samt medicinsk kvalitet. Du deltar även i nätverksmöten för medicinskt ledningsansvariga läkare och vidareförmedlar information därifrån till läkargruppen och övriga medarbetare vid enheten. Det är ditt uppdrag att säkerställa att de personcentrerade standardiserade vårdförloppen implementeras i verksamheten och att andra relevanta kunskapsstöd används. Du har ett centralt ledningsuppdrag och du föreslår samt prioriterar förbättringsåtgärder utifrån uppföljning.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Vi är lyhörda för dina önskemål kring schema och personlig utveckling.
Vi arbetar med ett arbetssätt där vi tagit inspiration från Alaskamodellen där vi delade in all personal i fyra tvärprofessionella team. Vi kallar vårt arbetssätt för Svalövsmodellen. Inom dessa team tar man hand om sina patienter och kan vid behov utföra teambesök med olika yrkeskategorier närvarande. Vi har rond två gånger i veckan samt möjlighet att lämna ut ett direktnummer till varje team för att öka kontinuiteten när patienten tar kontakt med vårdcentralen. Kvalifikationer
Vi välkomnar nu en engagerad, kunnig och positiv läkare med ett genuint intresse för allmänmedicin. När det gäller den formella kraven är du legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och ansvarstagande, eftersom samarbete mellan olika yrkeskategorier är en självklarhet. Vi värderar också egenskaper som noggrannhet, flexibilitet och engagemang samt ser även att du har ett positivt förhållningssätt. Det är viktigt för oss att du har ett intresse för att utveckla verksamheten.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Cecilia Persson, Verksamhetschef 0418- 65 15 65 Jobbnummer
9512617