Medicinskt Ledningsansvarig Överläkare (mla) Till Weminds Nya Laro-Motta...
2025-11-02
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
, Lund
, Helsingborg
, Växjö
, Borås
WeMindarbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som Medicinskt ledningsansvarig specialistläkare på WeMindFörutom att arbeta som överläkare på enheten så är du som MLA en viktig del av ledningen av verksamheten tillsammans med enhetschef. Du deltar i regelbundna medicinska ledningsgruppsmöten tillsammans med medicinsk chef och arbetar aktivt med patientsäkerhet på enheten, framtagande av medicinska rutiner samt utveckling av verksamheten.
WeMind Psykiatri strävar efter att i alla situationer sätta patienternas behov i första rummet. Arbetet vilar på evidensbaserad metod och vi jobbar enligt strukturerade och samtidigt flexibla arbetssätt. Läkarens roll är central både i arbetet med psykiatrisk diagnostik och i arbetet med evidensbaserad behandling och regelbunden uppföljning. Din viktigaste insats gör du i mötet med patienterna varför vi har administrativ personal och tydliga rutiner som frigör tid för din specialistkompetens att komma till sin rätt.Träffa läkare på vår karriärsida.
Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vi arbetar med mätningsbaserad vård. Det betyder att vi alltid följer upp behandlingen med validerade skattningsskalor som vi tillsammans med patienten går igenom vid besöket. Detta ökar patientens delaktig i vården och ökar möjligheten till en individualiserad behandling där vi säkerställer att den verkligen tillför värde för patienten. Uppföljningen sker på en digital plattform för att inte personalen skall belastas med onödig administration.
Din nya arbetsplatsWemind planerar att starta fyra LARO-enheter i Skåne med trolig start i maj 2026. LARO avser läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering vid opioidberoende och uppdraget bedrivs under avtal med Region Skåne. Mottagningarna kommer att vara placerade i Ystad, Höör eller Eslöv, Ängelholm och Klippan. Vi söker en medicinskt ansvarig läkare för våra enheter som tillsammans med ansvarig chef kommer att starta upp och driva mottagningarna i enlighet med avtal med Region Skåne.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Löneväxling
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig Legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Tidigare erfarenhet från en ledande roll
Stort intresse för uppföljning och evidens
Vi söker dig som har intresse av att arbeta brett inom det psykiatriska området och delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Hos oss används varje medarbetares kompetens fullt ut och du trivs med att vara en naturlig del i utvecklingsarbete.
I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 2025-11-30. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100%, enligt överenskommelse
Placering: Ystad, Ängelholm, Klippan, Höör eller Eslöv
Tillträde: Våren 2026
För mer information eller frågor ärdu varmt välkommen att kontakta: Johan Skånberg, medicinsk chef, på 0702669950 eller johan.skanberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan!
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
WeMind
Johan Skånberg johan.skanberg@wemind.se
