Medicinskt ledningsansvarig överläkare, BUP Värmland
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-07-13
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Din arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Verksamheten består av cirka 200 medarbetare från olika yrkesprofessioner. Här arbetar överläkare, ST-läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, teamledare, dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeut, logopeder och vårdadministratörer.
Verksamheten befinner sig på en förändringsresa för att möta dagens och framtidens behov inom barn- och ungdomspsykiatrin. Patienten står alltid i fokus. Som medicinskt ledningsansvarig (MLA) får du möjlighet att påverka och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland. Det finns även goda möjligheter att delta i nationellt utvecklingsarbete tillsammans med Socialstyrelsen och SKR.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att vara medicinskt ledningsstöd till verksamhetschef samt att ingå i verksamhetens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att:
Verka som medicinskt kompetensstöd till verksamhetschef.
Stödja verksamhetschefen med medicinsk uppföljning och rapportering.
Tillsammans med verksamhetsområdets ledningsgrupp delta i arbetet med att utforma regionsövergripande rutiner och riktlinjer.
Tillsammans med verksamhetsområdets ledningsgrupp bereda medicinska frågor och ärenden.
På uppdrag verka för att verksamheten inom området bedrivs utifrån gällande författningar och riktlinjer samt enligt vetenskapliga principer.
Bidra vid Lex Maria-analyser och upprättande av yttranden till IVO när ärenden har anmälts till myndigheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri eller har annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du är engagerad och lyhörd med ett tydligt patientfokus. Du har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt samt kan arbeta både självständigt och i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper.
Vi ser också att du har ett stort intresse för utvecklingsarbete, eftersom barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland befinner sig i en intensiv utvecklingsfas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatri Kontakt
verksamhetschef
Elisabeth Myrén Elisabeth.myren@regionvarmland.se Jobbnummer
10000464