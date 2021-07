Medicinskt ledningsansvarig för Kirurgiska Akutsektionen - Region Östergötland - Läkarjobb i Linköping

Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping2021-07-06Akutsektionens Medicinsk ansvarig läkare (MLA) har beslutat att gå vidare till nya arbetsuppgifter och vi söker därför en kirurg som vill fortsätta att utveckla akutsektionen i Linköping. Som MLA leder du akutsektionens utveckling tillsammans med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MLS) och enhetschefer på avdelning och mottagning.Vid kirurgiska kliniken bedrivs vård och behandling av patienter inom områdena akut kirurgi, trauma, övre abdominell kirurgi, kolorektalkirurgi, endokrinkirurgi och brösttumörkirurgi. Vid kliniken bedrivs länssjukvård och högspecialiserad vård. Kirurgiska kliniken är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.Kirurgiska kliniken har ett primärt upptagningsområde motsvarande 250 000 invånare för akut- och traumakirurgi, men ansvarar också för den högspecialiserade vården med sekundärtrauma under traumacentrum universitetsjukhuset, för Sydöstra sjukvårdsregionen motsvarande 1 miljon invånare. Sektionen ansvarar för all akutkirurgisk vård med kirurgi, slutenvård och uppföljning i öppenvård. Akutmottagningen bemannas dygnet runt av akutläkare, vi har en egen vårdavdelning och mottagningsverksamhet. Forskning och utvecklingsarbete är prioriterat med ett nära samarbete med Katastrofmedicinsk Centrum. Jouruppdraget delas med övriga kirurger på kliniken.2021-07-06Vi söker en specilalistläkare/överläkare med intresse för ledarskap och som MLA är en del av klinikens ledningsstruktur och utvecklar akutkirurgisk verksamhet inkluderat patientsäkerhet i nära samarbete med MLS och enhetschefer. Tjänstgöring som specialistläkare/överläkare på sektionen.Vi söker dig som är erfaren specialist inom allmänkirurgi. Vi värdesätter att du har ett brett allmänkirurgisk kunnande där förkunskaper inom traumakirurgi är ett krav. Det är meriterande om du har forskningsintresse och är disputerad. Ledarskapsutbildning är meriterande.Du är en trygg och stabil person med god samarbetsförmåga som är van och trivs med att arbeta och leda i stressade miljöer och situationer samt vana att arbeta multidisciplinärt och multiprofessionellt. Du är tydlig i dina budskap samtidigt som du kan tänka nytt.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innebär huvudsaklig placering vid sektionen och i tjänsten ingår även jourarbete.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Verksamhetschef Bärbel Jung, 072-227 32 69, barbel.jung@regionostergotland.se Facklig företrädare för Läkarförbundet är David Edholm, 010-103 35 90, david.edholm@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 15 september 2021. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld Meritsammanställning för läkare. Denna ska vidimeras. Glöm inte att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation med din ansökan. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20211067.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-09-15REGION ÖSTERGÖTLAND5850466