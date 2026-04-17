Medicinskt ansvarig sjuksköterska/utvecklingsledare
2026-04-17
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen arbetar utifrån visionen "Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar!". Vi befinner oss i en förbättringsresa med fokus på kultur, struktur och ledarskap för att stärka kvalitet och skapa en attraktiv arbetsplats. Nu söker vi dig som vill kombinera rollen som MAS med ett utvecklingsuppdrag och bidra till framtidens socialtjänst i Åstorp.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du tillsammans med verksamhetschef enligt HSL för kommunens patientsäkerhetsarbete. MAS-rollens ansvar och uppgifter är reglerade i lag, vilka är:
1. att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
2. att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
3. att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), PDL,
4. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
5. att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
• läkemedelshantering,
• rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och
• att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients till stånd fordrar det.
Rollen innebär samverkan i delregionala nätverk och ett nära arbete med verksamheten för att implementera arbetssätt och skapa struktur. Som MAS hos oss är du anmälningsansvarig enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Du är även förvaltningens kontaktperson till Patientnämnden Skåne. Du ansvarar också för att sammanställa patientsäkerhetsberättelse och ta fram beslutsunderlag till nämnd.
Parallellt med MAS-uppdraget har du en central roll som utvecklingsledare där du driver och leder utvecklings- och förbättringsarbete inom hela socialförvaltningen. Du fungerar som ett strategiskt stöd till chefer och ledning, initierar och implementerar nya arbetssätt för att skapa långsiktig utveckling. Du blir en nyckelperson i förvaltningens förbättringsresa och arbetar nära både ledning och verksamhet.
Du ingår i medicinsk ledning, kvalitetsledning och rapporterar direkt till förvaltningschef. Dina närmsta kolleger är verksamhetschef enligt HSL, SAS, utvecklingsledare nya SOL/civil beredskap samt verksamhetschefer och enhetschefer. Du kommer adjungeras förvaltningsledning med regelbundenhet. Föredragande i nämnd samt framtagande av underlag till nämnd ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och som har god kunskap om de regelverk som styr området. Du har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete och en god förmåga att analysera och omsätta resultat i praktisk verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har en specialistutbildning, exempelvis som distriktssköterska eller inom geriatrik eller palliativ vård. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat som MAS. Kunskap om eller utbildning i förändrings- och/eller projektledning ses också som en fördel.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strategisk och analytisk med ett tydligt helhetsperspektiv. Du är handlingskraftig och trivs i en roll där du får driva förändring. Du har god samarbetsförmåga, samtidigt som du är självständig och tydlig i din kommunikation. Du har förmåga att leda dig själv och bidra till ett positivt och framåtriktat arbetsklimat.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du kombinerar operativt ansvar med strategiskt utvecklingsarbete. Du blir en del av en engagerad ledning och får stort handlingsutrymme att påverka och utveckla verksamheten. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och förmåner via Epassi samt möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan om verksamheten tillåter. Möjlighet finns också att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsprov och personlighetstest kan bli aktuellt i rekryteringsarbetet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Arbetsplats
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist 042-640 30
