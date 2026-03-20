Medicinskt ansvarig sjuksköterska till vård- och omsorgskontoret
Är du sjuksköterska och vill ha en strategiskt viktig roll där din kompetens gör direkt skillnad för kvalitet och patientsäkerhet?
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret huvuduppdrag är att tillgodose en god vård och omsorg till invånarna i Norrköpings kommun. Inom ramarna för kontorets verksamhet inbegrips särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning samt kommunens kostverksamhet. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
På QA-enheten (Quality assurance), som är en del av vård- och omsorgskontoret, behöver vi nu utöka vår verksamhet med ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Rollen är en central och strategiskt viktig roll där du säkerställer att kommunens hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, uppfyller lagkrav och bedrivs med god patientsäkerhet. Tjänsten ger dig stora möjligheter att bidra till utveckling och förbättring av vården för kommunens invånare.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
I rollen som MAS arbetar du övergripande, rådgivande och samordnande inom hälso- och sjukvårdsområdet, i nära samarbete med både kommunens egna verksamheter och externa vårdgivare.
I uppdraget ingår att utarbeta övergripande direktiv och riktlinjer för verksamhetens hälso- och sjukvård. I samverkan med utförarnas verksamhetschefer arbetar du aktivt för att gällande direktiv, riktlinjer, regler, föreskrifter och bestämmelser blir kända och tillämpas i verksamheten.
Som sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor medverkar du i beställningar och uppföljningar, projekt och utvecklingsarbeten samt deltar i utredningar och besvarande av remisser till vård- och omsorgsnämnden.
Du ansvarar för omvärldsbevakning inom hälso- och sjukvårdsområdet som är en viktig del i kontorets framtagande av planeringsförutsättningar.
I tjänsten ingår även ansvar för anmälan enligt lex Maria som görs om en patient i samband med vård och behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Du kommer i hög grad att samarbeta med övriga medicinskt ansvariga, socialt ansvariga samordnare och övriga funktioner inom QA-enheten samt övriga enheter inom vård- och omsorgskontoret.
Vid fullgörandet av de arbetsuppgifter som omfattas av det medicinska ansvaret enligt 11 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap 3 § patientsäkerhetsförordningen är medicinskt ansvarig inte underställd verksamhetschef.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har flerårig erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet. Du är väl insatt i gällande författningsområden för kommunal hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet från ledande arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
Med ett helhetsperspektiv ser du till verksamhetens bästa och driver utveckling genom ett systematiskt och förbättringsinriktat arbetssätt. Du arbetar processinriktat och har förmåga att se helheten och väga samman komplex information. Du är kvalitetsmedveten och beaktar etiska konsekvenser av ditt arbete och dina beslut och du visar gott omdöme när du agerar.
Du är självgående och planerar, prioriterar och organiserar ditt arbete självständigt och effektivt. Du har mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett smidigt sätt där du kan skapa förståelse för beslut och säkerställa att budskap når fram, oavsett vilken situation du befinner dig i.
Kommunen strävar efter att hålla dokumentation och information på ett lättläst och lättförståeligt sätt vilket innebär att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 12 april
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Lina Fahlén på lina.fahlen@norrkoping.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Sara Gustafsson på sara.gustafsson3@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
