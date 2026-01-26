Medicinskt ansvarig sjuksköterska till Rockesholm HVB
Om oss Skyddsvärnet - anno 1910 är en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning genom professionella insatser som ger hjälp till självhjälp. Rockesholm HVB är en del av Skyddsvärnet - anno 1910 och erbjuder individanpassad vård och behandling i en trygg och lugn miljö för kvinnor och män från 18 år med beroendeproblematik och samsjuklighet. Vi finns i Grythyttan, sju mil nordväst om Örebro, och har sedan 1987 bedrivit heldygnsvård med 24 platser.
Om rollen Vi söker nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på 50% som ska arbeta främst på Rockesholm i Grythyttan men även vara behjälplig på verksamheten Per Aspera som ligger centralt i Örebro.
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Rockesholm har du en central och mångsidig roll i vår verksamhet. Du ansvarar för den medicinska inskrivningen och gör första bedömningen av nya patienter. I ditt dagliga arbete bedömer och behandlar du fysiska och psykiska hälsoproblem inom ramen för din behörighet, i nära samarbete med vår konsulterande läkare.
Du hanterar läkemedel enligt delegation, bokar läkartider och förbereder sjukintyg och receptskrivning. Som utbildningsansvarig leder du träning i läkemedelshantering för personal med delegation samt HLR-utbildning för alla medarbetare.
En viktig del av din roll är att aktivt delta i och driva vårt kvalitetsarbete. Du använder vårt avvikelsesystem, föreslår förbättringar som processägare och utvärderar verksamheten inom hälso- och sjukvård årligen genom processrapporter till ledningen. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för dokumentation i enlighet med lagkrav inom området hälso- och sjukvård för varje enskild patient.
• Ansvara för att i samarbete med KMS upprätta och dokumentera rutiner inom området hälso- och sjukvård och kommunicera dessa till berörd personal.
• Bevaka förändringar i det regelverk som omfattar det egna yrkesansvaret, detta inkluderar även apotekskontroll.
• Utföra läkemedelshantering enligt konsultläkares ordination.
• Samordningsansvarig inom området för hälso- och sjukvård gentemot kunder och andra vårdgivare och etablera kontakt med vårdgivare på hemmaplan när det gäller remisser och medicineringar.
• Ansvar för urinprov och slumpmässiga drogtester på klienter och personal samt att skicka drogtester på analys.
• Introduktion och utbildning i läkemedelshantering för alla berörda medarbetare.
• Dokumentation enligt lagkrav och i enlighet med kvalitetssystemets beskrivning.
• Att ändra i medicinlista och dosetter efter att ansvarig konsultläkare har tagit beslut om medicinförändring.
• Kommunicera förändringar av lag- och kundkrav inom området hälso- och sjukvård till berörd personal genom information på personalmöten och andra överlämningstillfällen.
• Ansvara för utlämning och inhämtning av tester och konsultera läkare vid SU-risk. Kvalifikationer
• Har legitimation som sjuksköterska
• Har relevant kompetens inom yrket och erfarenhet av liknande arbete
• Har ett professionellt och trovärdigt uppträdande gentemot patienter, samarbetspartners och kollegor
• Är intresserad av att arbeta med kvalitetsutveckling och utbildning
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid, 50%
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Placering: Grythyttan, Örebro län
Sista dag att ansöka är 28 februari 2026 Ansökningar hanteras löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontakt: Johan Stetsko, enhetschef. Johan.stetsko@rockesholm.com
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7096509-1803505".
Detta är ett deltidsjobb.
, https://gorskillnad.skyddsvarnet.se
712 95 GRYTHYTTAN Arbetsplats
Skyddsvärnet Kontakt
Johan Stetsko johan.stetsko@rockesholm.com 072-221 49 60 Jobbnummer
