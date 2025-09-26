Medicinskt ansvarig sjuksköterska till Örebro kommun
2025-09-26
Vill du ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb där du medverkar till att skapa förutsättningar för säkerhet och kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården? Då finns nu möjligheten att söka tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska till Örebro kommun! Varmt välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för en trygg och säker hälso- och sjukvård utifrån gällande lagstiftning. Denna tjänst ger dig möjlighet att arbeta både strategiskt och stödjande med att ständigt utveckla kvalitén i patientsäkerhetsarbetet tillsammans med dina kollegor, verksamhetschef för hälso- och sjukvården, andra ledningsfunktioner och verksamhetens medarbetare. Som medicinskt ansvarig är du sakkunnig i hälso- och sjukvård och patientsäkerhet. Ditt uppdrag att säkra den kommunala primärvården gör du bland annat genom att utforma riktlinjer och egenkontroller, utreda och anmäla allvarliga avvikelser, leda och delta i kvalitetsutvecklande arbete samt leda och utvärdera patientsäkerhetsarbetet ihop med verksamheterna. Omvärldsbevakning är en viktig del av arbetet för att hela tiden utveckla och förbättra kvalitén. Ditt arbete kommer också präglas av förvaltningens satsningar på digitalisering och välfärdsteknik där du bidrar med kompetens och engagemang. Uppdraget som medicinskt ansvarig är reglerat i bland annat hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetsförordningen, patient lagen och Socialstyrelsens föreskrifter.
I Örebro kommun finns fem medicinskt ansvariga, tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor och två medicinskt ansvariga för rehabilitering. Medicinskt ansvariga arbetar både ihop som grupp och självständigt utifrån olika ansvarområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• säkerställa att patienten får en ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
• kvalitetssäkra och utveckla säkerhetsarbetet kring patienter i kommunen
• samverka internt med verksamhetschef HSL och andra ledningsfunktioner
• samverka externt med till exempel Region Örebro län
• säkerställa rutiner för läkarsamverkan och att kontakta annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
• ansvara för att patienten får den hälso- och sjukvård som läkaren har bestämt
• säkerställa rutiner för läkemedelshantering
• säkerställa rutiner för rapportering av risk för vårdskada och händelser som har lett till eller hade kunnat leda till vårdskada
• utreda och anmäla händelser som hade kunnat eller har lett till allvarlig vårdskada
• säkerställa att besluten om delegering är patientsäkra
• säkerställa att patientjournaler förs enligt gällande lagstiftning
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra verksamhetsområde Kvalitet och utveckling inom område vård och omsorg, Socialförvaltningen. Du välkomnas av 18 kollegor och vi är placerade på Åbyluden 1. När arbetsuppgiften och verksamheten tillåter finns möjlighet att arbeta via distans hemifrån.
Kvalifikationer
Arbetet som medicinskt ansvarig sjuksköterska kräver förmåga till självständiga ställningstaganden i hälso- och sjukvårdsfrågor. Medicinskt ansvariga arbetar både ihop som grupp och självständigt utifrån olika ansvarområden vilket gör att arbetet kräver både förmåga att arbeta med processer tillsammans med andra och på egen hand. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt och tycker om att ha egna ansvarsområden. I ditt arbete är du noggrann och analytisk med fokus på god kvalitet. Du har en nyckelroll i samverkan både internt och externt. Då du kommer presentera ärenden i nämnd och hålla i information till ledning och medarbetare krävs god kommunikation i både tal och skrift samt en pedagogisk förmåga. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha förmåga att arbeta i parallella processer och klara att värdera och prioritera dina arbetsuppgifter. Arbetet kräver goda kunskaper inom Officepaketet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• legitimerad sjuksköterska
• flerårig arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• magister eller masterutbildning inom omvårdnad
• erfarenhet av att arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av funktionsstödsområdet
• erfarenhet eller utbildning i kvalitet- eller förändringsarbete, såsom metoder för analys, uppföljning och implementering
• kunskap om lagar och författningar för hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att arbeta som medicinskt ansvarig sjuksköterska
Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag är 13 oktober.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
