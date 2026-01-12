Medicinskt ansvarig sjuksköterska till omsorgs- och socialförvaltningen
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
En del av omsorgs- och socialförvaltningen är enheten för utveckling och verksamhetsstöd. Här finns de förvaltningsövergripande stödfunktionerna som har som uppgift att utveckla det förvaltningsövergripande kvalitetsutvecklings- och patientsäkerhetsarbetet i nära samarbete med verksamheterna.
Är du en lyhörd, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livskvalitet och bli en av oss för att bidra till att forma framtidens nära vård och socialtjänst?Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom omsorgs- och socialförvaltningen har du ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du arbetar på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp och är organisatoriskt underställd administrativ chef.
I uppdraget planerar du, leder och följer upp på ett sätt som leder till att kraven på god vård uppnås i nära samverkan med verksamheterna. I ansvaret ingår uppföljning och utveckling av verksamheten samt att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Som MAS bedömer du även de medicinska konsekvenserna av strategiska beslut samt prioriterar resurser utifrån medicinska behov.
I din roll arbetar du proaktivt och processinriktat. Du ansvarar över att hålla dig uppdaterad genom omvärldsanalys i uppdaterade nyheter och utveckling inom omsorgs- och socialnämndens område, främst avseende hälso- och sjukvården. Du arbetar med kunskaps- och kompetensutveckling inom området tillsammans med verksamhetschefer samt ansvarar för uppföljning och tillämpning gällande regler och rutiner inom hälso- och sjukvården. Vid behov utgör du även rådgivning, information och utbildning till berörda verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har flerårig erfarenhet som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Du har tidigare erfarenhet av att leda andra i hälso- och sjukvårdsarbete samt av utrednings- och uppföljningsarbeten. God kunskap om lagstiftning och föreskrifter inom området samt B-körkort är ett krav. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som MAS och/eller har haft chefsuppdrag med erfarenhet av metodutveckling och utveckling av patientsäkerhetsarbete.
Som person är du prestigelös och har förmågan att samarbeta med andra människor genom att vara lyhörd, visa empati och respekt. Du är trovärdig, tydlig och pedagogisk i din kommunikation samt har förmågan att hålla presentationer och utbildningar som anpassas efter målgruppens behov och återkoppling. Du har god förmåga att samverka med såväl interna som externa professioner.
Vidare har du förmågan att analysera data och dra väl genomtänkta slutsatser för att skapa fungerande lösningar för verksamheten genom din specialiserade och detaljerade expertkunskap. Samtidigt visar du förståelse för och drar även nytta av organisationens olika expertområden. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete samt har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
