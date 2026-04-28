Medicinskt ansvarig sjuksköterska till Falu kommun
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-04-28
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen i Falun
Verksamhet- och arbetsplatsbeskrivning
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är du placerad vid Omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet. Enheten har ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och patientsäkerhet inom omsorgsnämndens samlade verksamhetsområden. Uppdraget kräver ett helhetsperspektiv samt god förståelse för den lagstiftning som styr verksamheterna.
Kvalitetsenheten är en tvärfunktionell verksamhet där flera specialistroller samverkar nära, såsom MAS, MAR, SAS, dietist och demenssjuksköterska. Tillsammans bidrar de till stabila arbetssätt, gemensamma metoder och förutsättningar för professionella och rättssäkra bedömningar. I uppdraget ingår att säkerställa en sammanhållen helhet i hälso- och sjukvårdsansvaret.
Du ingår i ett sammanhang med tydliga funktioner och goda möjligheter till stöd och samarbete. Det ger en stabil grund för kvalitetsarbetet och samtidigt utrymme att påverka och vidareutveckla strukturer och arbetssätt.
Som MAS arbetar du även i nära samverkan med sektionschefen för hälso- och sjukvårdssektionen, tillika verksamhetschef enligt HSL. Enheten befinner sig i ett utvecklingsskede där samverkansformer fortsatt formas, vilket innebär att du får en aktiv roll i att utveckla och tydliggöra dessa. Rollen kombinerar tillgång till sakkunnigt stöd med en självständig och oberoende ställning i frågor som rör kvalitet och patientsäkerhet. MAS-funktionen utgör en viktig garant för att kommunen uppfyller sitt ansvar som vårdgivare och att patientsäkerheten upprätthålls enligt lag.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget utgår från gällande lagstiftning, föreskrifter och styrdokument och innebär att du ansvarar för att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner, exempelvis inom läkemedelshantering, journalföring och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du säkerställer att rutinerna efterlevs och utvecklas vid behov.
Arbetet omfattar uppföljning av verksamheterna genom granskningar, internkontroller och analyser. Du hanterar och följer upp avvikelser, identifierar riskområden och initierar åtgärder för att stärka patientsäkerheten. I rollen ingår även att handlägga och leda utredningar enligt lex Maria.
Du har mandat att fatta beslut inom ditt ansvarsområde och att ställa krav på verksamheterna vid identifierade brister. Uppdraget innefattar också att ta fram underlag och rapporter till förvaltningsledning och nämnd, delta vid externa granskningar och tillsyn samt samverka med andra vårdgivare, myndigheter och relevanta aktörer.
Rollen kombinerar uppföljning och kontroll med ett stödjande uppdrag gentemot verksamheterna. Du ger vägledning i omvårdnads- och patientsäkerhetsfrågor och bidrar till att lagstiftning och riktlinjer omsätts i praktiken. Arbetet kräver ett metodiskt, professionellt och rättssäkert förhållningssätt, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• Flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Goda kunskaper och insikt i de lagar och avtal som styr hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av utredningsarbete
• God förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska behöver du ha en stark kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du ska kunna uttrycka dig tydligt, sakligt och pedagogiskt samt anpassa kommunikationen efter mottagare på olika nivåer i organisationen. Ett respektfullt och stabilt bemötande är centralt, liksom förmågan att skapa förståelse för komplexa frågor och bidra till följsamhet i verksamheten.
Arbetet kräver prestigelöshet, samarbetsförmåga och goda relationer med chefer, medarbetare och andra professioner. Du har många funktioner omkring dig och behöver kunna både ta stöd och bidra med din kompetens. Genom samverkan, struktur och tydlighet skapar du ordning och hållbara arbetssätt som stärker organisationens kvalitets- och säkerhetsarbete.
Som MAS behöver du vara resultatorienterad med ett starkt brukarfokus, där du utgår från patienternas behov av trygg och säker vård. Du sätter ramar och krav för organisationen utifrån lagstiftning och patientsäkerhet och säkerställer att verksamheterna arbetar i enlighet med dessa. Uppdraget kräver även att du gör välgrundade och objektiva bedömningar, hanterar resurser ansvarsfullt och företräder kommunen på ett professionellt och förtroendeingivande sätt i din myndighetsutövning.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av hälso- och sjukvård i kommunal verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta som medicinsk ansvarig sjuksköterska
• Att du har genomfört specialistsjuksköterskeutbildning eller påbyggnadsutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med systematiskt patientsäkerhetsarbete, inklusive att utveckla och implementera metoder och processer som säkerställer kvalitet och trygghet i vården.
• Förmåga/erfarenhet av att tillämpa vetenskapliga metoder i analys, utvärdering och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Vårdförbundet
Malin Wellhard malin.wellhardh@falun.se Jobbnummer
9878954