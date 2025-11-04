Medicinskt ansvarig sjuksköterska till Båstads kommun, vikariat
2025-11-04
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg? Nu söker vi dig som vill ta en central roll i arbetet med kvalitet, utveckling och patientsäkerhet. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt - i en organisation som värdesätter nytänkande, samarbete och ett varmt engagemang för människors hälsa. Tjänsten är ett vikariat då vår MAS kommer gå på föräldraledighet.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar du för att vår hälso- och sjukvård bedrivs säkert, ändamålsenligt och med hög kvalitet inom äldreomsorg, ordinärt boende och funktionsstöd. Du arbetar både strategiskt och operativt med utveckling, tillsyn och rådgivning i medicinska frågor.
I ditt uppdrag ingår att:
* Utforma och följa upp rutiner för t.ex. läkemedelshantering och dokumentation
* Analysera statistik, avvikelser och öppna jämförelser
* Delta i upphandlingar, utredningar och kvalitetsutveckling
* Samarbeta med både interna och externa aktörer
* Vara ett professionellt stöd inom förvaltningen
I rollen som MAS hos oss ingår det också ansvar för området som berör rehabilitering där du bland annat stöttar och är behjälplig vid frågor för rehabpersonal så som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. I Båstads kommun finns det ingen MAR-funktion.
Vård- och omsorgschefen i kommunen kommer vara din chef och Du kommer att vara en del i Vård och omsorgs ledningsgrupp.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och meningsfull tjänst där du får vara med och driva vården framåt. Du blir en del av ett kompetent team i en organisation med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har för uppdraget adekvat vidareutbildning. Du har flerårig erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård samt gärna erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. Genom din utbildning och erfarenhet har du mycket goda kunskaper i hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL) samt om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Om du tidigare har haft uppdraget som MAS ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen krävs det att du har god pedagogisk förmåga som skapar tydlighet, engagemang och delaktighet. Du har ett professionellt förhållningssätt och har lätt för att samverka med kollegor och andra aktörer samtidigt som du kan arbeta självständigt. Som person är du trygg i dig själv, strukturerad och prestigelös med ett gott omdöme. Vidare har du fokus på lösningar och möjligheter utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och i balans med lagstiftningens krav.
Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och erfarenhet av verksamhetssystem. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
