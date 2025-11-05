Medicinskt ansvarig sjuksköterska med fokus på utveckling, Nacka kommun
2025-11-05
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunala hälso- och sjukvård med fokus på kvalitet, samverkan och trygg vård och omsorg för Nackas invånare?
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom produktionsområdet Välfärd samhällsservice (VSS) får du en nyckelroll i arbetet med att säkra en trygg och professionell vård.
Här kombinerar du patientsäkerhet och kvalitetsutveckling med ett pedagogiskt, stödjande och verksamhetsnära förbättringsarbete.
Hos oss får du vara både specialist och stöd. Du utvecklar, utbildar och gör det tillsammans med andra.
Ditt uppdrag
Välfärd samhällsservice ansvarar för Nacka kommuns verksamheter inom vård och omsorg i egen regi. Som MAS har du ett övergripande ansvar för att säkerställa att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs med god kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftningar.
Rollen är både strategisk och operativ. Du leder, följer upp och analyserar det systematiska kvalitetsarbetet, från patientsäkerhet och avvikelser till resultat och förbättringsområden.
Du är en del av VSS stab och samarbetar tätt med kvalitetsgruppen och verksamhetscheferna, samtidigt som du har nära dialog med sjuksköterskor och annan legitimerad personal ute i verksamheterna.
Exempel på arbetsområden
- Leda och följa upp patientsäkerhetsarbete, egenkontroller och kvalitetsutveckling
- Ansvara för patientsäkerhetsberättelse samt Lex Maria och bistå vid Lex Sarah-utredningar
- Säkerställa korrekt läkemedelshantering, dokumentation och samverkan med läkarorganisationen
- Analysera avvikelser och kvalitetsdata för att identifiera risker och driva förbättringsarbete
- Bidra till kommunens arbete med vårdhygien, nationella kvalitetsregister och digitala kvalitetssystem
- Delta i kommunövergripande nätverk och samordning med Nacka kommuns centrala MAS, vårdgivare och myndighetsfunktioner
Är det här du?
Du är en erfaren och trygg legitimerad sjuksköterska med god förståelse för den kommunala vårdens komplexitet. Du har ett analytiskt och pedagogiskt förhållningssätt och trivs i rollen där du både ger stöd och driver utveckling framåt.
Du är kommunikativ och relationsskapande med förmåga att skapa förtroende och engagemang i organisationen. Du ser helheten men är också beredd att arbeta operativt nära verksamheten. Du har integritet och kan både ställa krav och vara lyhörd när det är rätt tid att driva på eller avvakta.
Som person är du stabil, modig och prestigelös, en lagspelare som kombinerar tydlighet med omtanke.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Flerårig erfarenhet av hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierad verksamhet, exempelvis äldreomsorg, LSS eller socialpsykiatri
Mycket god kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientsäkerhetslagen (PSL)
Erfarenhet av läkemedelshantering och delegeringar
Dokumenterad erfarenhet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, till exempel i rapporter, rutiner och utbildningsmaterial
Meriterande:
Erfarenhet av arbete enligt SoL och/eller LSS
Erfarenhet av arbete med digitala kvalitetssystem eller nationella kvalitetsregister
Vårdlärar- eller ledarskapsutbildning
Tidigare chefsuppdrag
Vi erbjuder
I Nacka får du arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun med öppenhet, tillit och tro på människors kunskap och förmåga.
Du blir en del av en stabil och kompetent stab där samarbete, kvalitet och utveckling står i centrum. Här hjälps vi åt, delar kunskap och hittar lösningar tillsammans.
Du kommer att ingå i ett brett professionellt nätverk med kommunens centrala MAS, läkarorganisationer, privata utförare och andra viktiga aktörer inom vård och omsorg.
Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och stöd av kollegor som gärna delar erfarenheter och perspektiv. Vi erbjuder dessutom flera attraktiva förmåner som du kan läsa mer om här: https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/
Intresserad?
För att göra rekryteringen så objektiv och rättvis som möjligt vill vi att du besvarar urvalsfrågorna i stället för att bifoga ett personligt brev. Dina svar hjälper oss att förstå hur din erfarenhet och ditt arbetssätt matchar rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Glöm inte att bifoga ditt CV.
Rekryteringsprocessen består av kompetensbaserade intervjuer, tester samt digital referenstagning. I samband med anställning kommer även ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister att begäras. Skriftligt arbetsprov och provanställning kan komma att bli aktuellt.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Feldhusen, bitr. produktionsdirektör för Välfärd samhällsservice på tel. 070-431 77 76 eller rekryteringsspecialist Helena Söderström på tel. 070- 431 80 61.
Sista ansökningsdag är 19 november.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
