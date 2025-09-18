Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS/MAR samt utvecklare
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!

Arbetsuppgifter
I din roll som ansvarig medicinsk sjuksköterska ansvarar du för att förvaltningens verksamheter bedriver en god och säker vård enligt gällande lagar och förordningar. Du säkerställer kvaliteten och säkerheten inom den kommunala hälso- och sjukvården samt driver utvecklingen framåt inom hela förvaltningens ansvarsområden.
I tjänsten ingår även att stödja och handleda verksamheterna i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Du ansvarar för avvikelsehantering utifrån hälso- och sjukvårdslagen och genomför utredning enligt lex Maria.
I denna tjänst ingår också att vara medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, samt representerar i det regionala nätverket för MAS.
I uppdraget som utvecklare ingår, att tillsammans med Verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård, leda utvecklings- och förbättringsarbeten inom området. I uppdraget ingår att arbeta med förändringsarbete, Nära vård och utveckla den kommunala vården så att vi kan möta framtidens krav. Det finns möjligheter till distansarbete.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad person som vill arbeta med utveckling där patientsäkerhet är i fokus. Du ska vara legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet gällande patientsäkerhetsarbete samt av arbete med den lagstiftning som reglerar vård- och omsorgsarbetet. Rollen innebär både interna och externa kontakter och vi vill därför att du har en naturlig fallenhet för att skapa hållbara relationer och nätverk. Du är kommunikativ, både i tal och i skrift och du tar initiativ till utveckling och möter nya utmaningar och förutsättningar med ett positivt förhållningssätt. Du är trygg i din profession och har god förmåga till självständigt ställningstagande i hälso- och sjukvårdsfrågor.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
