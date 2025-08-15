Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Äldreomsorgen
2025-08-15
Äldrenämndens mål är att de enskilda ska känna självständighet i hemmet samt att vi ska erbjuda en trygg och säker vård och omsorg.
För att nå målen jobbar vi utifrån fyra strategier; förebygga, samarbeta, digitalisera och kompetensförsörja. Dessa strategier genomsyrar de utvecklingsarbeten som finns inom äldreomsorgen för att ta oss an de utmaningar vi står inför. Äldreomsorgens stab består av kansli- och kvalitetsfunktioner. Staben har ett övergripande ansvar att hålla ihop förvaltningens arbete och processer. Vi genomför stabens uppdrag med olika spetskompetenser i samverkan och samarbete som grundar sig på en god verksamhetskännedom med medborgaren i fokus. Staben leds av en kvalitetschef och en kanslichef. Denna roll är underställd kvalitetschef tillsammans med sju andra kvalitetsfunktioner.
En kommande pensionsavgång samt ersättning för en medarbetare som går vidare till annan tjänst på samma enhet, gör att vi nu söker två trygga medicinskt ansvariga sjuksköterskor!Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården, riktat till de verksamheter som har ett vårdgivaransvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Inom äldreomsorgsförvaltningen gäller det Vård och omsorgsboende och Hälso- och sjukvård i hemmet.
Du kommer tillsammans med den medicinska ledningen och i samverkan med medarbetare i verksamhet ansvara för att kvaliteten i verksamheterna systematiskt och fortlöpande utvecklas. I uppdraget ingår bland annat arbete med avvikelser, risk- och händelseanalyser, anmälan enligt Lex Maria, säker läkemedelshantering och delegering samt dokumentation. Du har en nyckelroll i samverkan internt och externt samt förväntas ge sakkunnig vägledning till medarbetare, chefer och politiker.
Tjänsten innehåller också utvecklings- och kvalitetsarbete gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, till exempel frågor som rör personcentrering, förebyggande arbete i linje med nära vård och andra patientsäkerhetsfrågor som ligger i linje med äldrenämndens utvecklingsområden.
Kollegialt samarbete sker med flera inom enheten, bland annat medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS) och utvecklingsstrateg. Samarbete utanför den egna enheten sker med verksamhetschefer och direktör samt med regionen och andra myndigheter. Samarbete är därmed ett nyckelord!
Om dig
Självklart är du intresserad av, insatt och drivande i utvecklingsfrågor och evidensbaserad vård, samt har ett intresse för utveckling av kommunens patientsäkerhetsarbete. I uppdraget behöver du vara lyhörd för de olika behov som finns i verksamheten och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser samverkan och samarbete som en naturlig del i arbetet. Vidare kräver uppdraget god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt, och att du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Vi vill också att du har god förmåga att fatta svåra beslut, planera ditt arbete och att arbeta systematiskt, självständigt och strukturerat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av övergripande/strategiskt arbete i kommun eller motsvarande organisation
Gedigen erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska
Erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor
Erfarenhet av ledarskap eller samordning
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av chefskap
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Månadslön
