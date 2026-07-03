Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Habo Kommun / Sjuksköterskejobb / Habo Visa alla sjuksköterskejobb i Habo
2026-07-03
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo Kommun i Habo
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunala hälso- och sjukvård?
I Habo kommun får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och samtidigt ha en strategiskt viktig roll i utvecklingen av en trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Vi söker nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som vill vara med och leda, utveckla och kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvården i nära samverkan med socialtjänstens verksamheter och externa samverkansparter.
Habo kommun är en växande kommun med höga ambitioner, stark framtidstro och stort engagemang för kvalitet, utveckling och samverkan. Hos oss får du arbeta i en organisation som präglas av engagemang, närhet och ansvar (ENA) – där vi tillsammans skapar bästa möjliga stöd för invånare i alla åldrar.
Tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillhör socialförvaltningens kansli och är direkt underställd socialchefen. Övriga sju medarbetare i kansliet är It-samordnare, socialt ansvarig samordnare (SAS), utredare, förvaltningsadministratör och verksamhetsutvecklare. Kommunen håller på att rekrytera en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som MAS har du ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Du ansvarar för att vården bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet samt att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Rollen innebär både strategiskt utvecklingsarbete och nära samverkan med verksamheterna.
I uppdraget ingår bland annat att:
• ansvara för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård
• utveckla, följa upp och kvalitetssäkra rutiner och processer
• stödja chefer och verksamheter i frågor som rör hälso- och sjukvård
• följa upp avvikelser, lex Maria och egenkontroller
• delta i och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
• samverka med region, vårdcentraler och andra aktörer
• bidra i kommunens omställning till en mer nära, förebyggande och personcentrerad vård och omsorg
• arbeta nära verksamheter som till största delen styrs av socialtjänstlagen, exempelvis äldreomsorg,
• funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med verksamhetschefer, enhetschefer, legitimerad personal samt andra nyckelfunktioner inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är legitimerad sjuksköterska
• har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
• har god kunskap om relevant lagstiftning och föreskrifter inom området
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
• har god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och strategiskt
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av arbete som MAS eller annan strategisk ledningsfunktion
• är väl förtrogen med kommunal hälso- och sjukvård
• har erfarenhet av samverkan mellan hälso- och sjukvård och verksamheter som huvudsakligen bedrivs enligt socialtjänstlagen
• har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete
• har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Du är trygg, tydlig och prestigelös i ditt ledarskap och trivs i en roll där samverkan och utveckling står i fokus.
Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, driva förbättringsarbete och omsätta lagstiftning och krav till praktiskt verksamhetsstöd. Du arbetar strukturerat och har förmåga att kombinera ett strategiskt perspektiv med förståelse för verksamhetens vardag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Intervjuer är planerade till den 13 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via vår växel 036-442 80 00 Jobbnummer
9990491