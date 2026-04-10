Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso-och sjukvård ledning / Sjuksköterskejobb / Nybro Visa alla sjuksköterskejobb i Nybro
2026-04-10
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso-och sjukvård ledning i Nybro
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Omsorgsförvaltningen svarar för vård och omsorg i ordinärt, särskilt boende och för personer i behov av kommunal hälso- och sjukvård. Målet är att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ledstjärnan i arbetet är ett hälsofrämjande förhållningssätt, där vi värderar teamarbetet högt. Förvaltningen har ca 700 anställda.
Vi söker nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Arbetsuppgifter
I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kombinerar du strategiskt kvalitetsarbete med operativt arbete tillsammans med sjuksköterskor, enhetschefer och andra professioner främst inom omsorgsförvaltningen. Uppdraget passar dig som vill arbeta både övergripande och verksamhetsnära både internt och externt med till exempel regionen och hälsocentralerna.
Som MAS har du ett övergripande ansvar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs patientsäkert och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Samtidigt driver du utvecklingsarbete som stärker ledningssystem, rutiner, egenkontroll och arbetssätt med fokus på evidens, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Du blir direkt underställd verksamhetschef HoS och ingår i dennes ledningsgrupp. I ledningsgruppen bidrar du med din kompetens inom kommunala hälso-och sjukvården.
Vi söker en trygg och drivande MAS som vill vara med och forma en modern, patientsäker och personcentrerad vård, både strategiskt och operativt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
• Säkerställa att hälso- och sjukvårdsjournaler förs enligt patientdatalagen och att patienterna får hälso- och sjukvård enligt läkarordination
• Säkerställa att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering samt att delegering av vårduppgifter sker på ett patientsäkert sätt
• Ha ett övergripande ansvar för patientsäkerhetsarbetet, inklusive avvikelsehantering, utredningar och anmälningar enligt Lex Maria samt upprättande av förvaltningens årliga patientsäkerhetsberättelse
• Ta fram, utveckla och följa upp övergripande rutiner, ledningssystem och kvalitetsstrukturer samt säkerställa att dessa är uppdaterade, förankrade och efterlevs i verksamheterna
• Driva och utveckla ett personcentrerat, förebyggande och patientsäkert arbetssätt i nära samverkan med verksamheterna
• Det övergripande medicinska ansvaret enligt hälso-och sjukvårdslagen
• Genomföra verksamhetsuppföljningar och bidra till kontinuerligt förbättringsarbete
• Vara sakkunnig och rådgivande inom hälso- och sjukvårdsfrågor samt ge stöd till chefer och medarbetare
• Medverka som sakkunnig i upphandlingar, uppföljningar, utredningar och visst utvecklingsarbete
• Besvara remisser och ta fram tjänsteutlåtanden inom uppdragets ansvarsområde
• Samverka med andra huvudmän och aktörer inom vården

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionsbaserat förhållningssätt. Du har gott omdöme och en analytisk förmåga som gör att du kan hålla samman kvalitet och patientsäkerhet i komplexa sammanhang.
Du är tydlig, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs i en roll där du får växla mellan strategiskt utvecklingsarbete och stöd i det dagliga kvalitetsarbetet samt ser värdet av att arbeta nära verksamheten.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara initiativrik, drivande och ha en god helhetssyn på organisationen. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du samarbetar väl med andra och bidrar till en god arbetsmiljö. Ett konsultativt förhållningssätt och ett positivt synsätt är naturligt för dig.
Vi söker dig som har:
• legitimerad sjuksköterska
• god förmåga att tolka och omsätta lagstiftning i praktiken
• erfarenhet av kvalitets- och/eller utvecklingsarbete inom vård och omsorg
• förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och analytiskt
• god kommunikativ och pedagogisk förmåga i både tal och skrift samt god datorvana
• B-körkort
• erfarenhet från olika delar av hälso- och sjukvården, exempelvis kommun eller region
• erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetssamordning eller patientsäkerhetsarbete
• erfarenhet av arbete som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• utbildning inom kvalitets- och förbättringsarbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregistret efterfrågas under rekryteringsprocessen.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden sp välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso-och sjukvård ledning Kontakt
Vårdförbundet
Sarah Jansson Sarah.Jansson@nybro.se Jobbnummer
9846145