Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Vi som arbetar med trygghet och säkerhet inom Hälso- och sjukvård är en liten arbetsgrupp som består av fyra personer, två MAS, medicinskt ansvariga sjuksköterska och en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering samt en NAD, Nutritionsansvarig dietist. Vår arbetsgrupp arbetar både självständigt och i ett team. Vi är placerade på Magasinplan 19 på Alderholmen.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda, utveckla och säkerställa en trygg och säker vård för våra medborgare? Vi söker en engagerad och erfaren medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som vill ta ett helhetsansvar för kvalitet och patientsäkerhet i vår kommunala hälso- och sjukvård. Gör Gävle patientsäkert tillsammans med oss.
I din roll som medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer du ha det övergripande medicinska ledningsansvaret, du kommer ansvara för att vi uppvisar kvalitet och följer säkerhetsföreskrifterna. Du säkerställer att vården bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och har god vårdstandard.
Ditt arbetar innebär att säkerställa att vi följer hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen, patientlagen och patientdatalagen. Du ansvarar för den medicinska avikelshanteringen och utreder allvarliga avvikelser och har anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och skriver anmälningar till IVO. Du arbetar även mot kommunens nämnder, du samordnar och skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse. Du är den som skriver remissvar från nämnderna till andra myndigheter.
I ditt uppdrag arbetar du med kvalitetsuppföljning och utarbeta riktlinjer för hälso- och sjukvårdsarbetet du kommer även arbeta och ingå i Sektor Välfärds kvalitetsteam där du har en viktig roll. Du ska granska och följa upp verksamheterna utifrån lagkrav och föreslå förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister. Du analyserar patientsäkerhetsarbetet och initierar förbättringsåtgärder. Vidare medverkar du som medicinsk expert i samband med upphandlingar och representerar Välfärd Gävle i länsövergripande planering.
Hos oss arbetar du nära våra egna verksamhetschefer och chefer inom LOV, Lagen om valfrihetssystem, som bedriver vård på uppdrag av oss samt sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, LSS, socialpsykiatri och inom LOV för att utveckla våra vårdprocesser för att garantera att våra patienter får högkvalitativ vård.
I ditt uppdrag ingår det att stötta och vägleda alla verksamheter i patientsäkerhetsfrågor och kvalitet. Du blir också en viktig kunskapsresurs där du kommer att planera och genomföra utbildningar för våra medarbetare, chefer och annan vårdpersonal i vårdens komplexa och viktiga uppdrag. Samverka och utveckla vården i framtiden och ha kontroll över lagstiftning och när den revideras.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet, och som har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård. Du har god kännedom om rådande lagstiftning av hälso- och sjukvårdslagen, patient säkerhetslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen, patientlagen och patientdatalagen. Du har erfarenhet från flera olika verksamhetsområden och du ska ha utrett allvarliga händelser samt ha upprättat anmälningar till IVO.
Det är meriterande om du är vidareutbildad som distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot geriatrik eller om du tidigare haft rollen som MAS gärna i en politisk styrd organisation. Vi vill att du har erfarenhet i att hålla i utbildningar då du kommer arbeta med att höja kompetens och utbildningsinsatserna hos oss. Du är trygg att arbeta med digitala verktyg och olika journalsystem.
Du är en person som är självgående och arbetar strukturerat och har ett professionellt förhållningssätt där du med din specialistkunskap arbetar tryggt, säkert och noggrant. Du är pedagogisk och har lätt för att lära ut och har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt. Du har förmågan att självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Du har god initiativförmåga. Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för nå resultat. Du är inte rädd för att ta egna initiativ, du är modig och har förmåga att skilja på sak och person. Samarbete är av stor vikt hos oss och du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och du är förändringsbenägen och ser möjligheter i förändringar.
Hos oss får du inte bara ett viktigt uppdrag du blir också en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och omtanke står i centrum. Vi erbjuder dig en arbetsplats där din kompetens värderas högt och där du får möjlighet att påverka både i det dagliga arbetet och på ett mer övergripande plan.
Varmt välkommen med din ansökan!
