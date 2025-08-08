Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Pajala kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Pajala Visa alla sjuksköterskejobb i Pajala
2025-08-08
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala kommun, Socialförvaltningen i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Vi söker Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som MAS inom Pajala kommun har du ett geografiskt stort område att se över. Du ansvarar för att författningar och andra regler är kända och efterlevs. Du ser till att nödvändiga direktiv, instruktioner och rutiner finns för hälso- och sjukvårdsarbetet samt att kommunens sjuksköterskor har den kompetens som behövs i hälso- och sjukvårdsarbetet (HSL). I tjänsten ingår informations och utredningsarbetet kring Lex Maria anmälningar.
Som kvalitetsledare ansvarar du för att leda socialförvaltningens kvalitetsarbete med uppdrag att styra, planera och följa upp arbetet med systematisk kvalitetsledning utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav och andra gällande förordningar. Arbetet omfattar att utveckla, implementera och underhålla de processer som krävs för att säkerställa interna samt externa krav. I båda ansvarsrollerna är du "örat mot omvärlden" när det gäller lagefterlevnad och omvärldsbevakning. I MAS tjänsten ingår också arbetet med kris och beredskapsplanering vilket du då jobbar tillsammans med HSL verksamhetschef i den frågan.
Vi intervjuar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, sök därför redan idag.Kvalifikationer
Till MAS-tjänsten söker vi en legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete samt arbetslivserfarenhet från socialtjänstens ansvarsområde är meriterande. Som person ska du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Vi ser att Du är engagerad, kreativ, analytisk, lyhörd och har en god pedagogisk förmåga. För tjänsten fordras körkort B
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C229856-2025-15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Carin Johansson carin.johansson@pajala.se 0978-120 03 Jobbnummer
9450236