Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) till Upplands-Bro kommun
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Om du är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut och drivs av utveckling, kvalitet och patientsäkerhet - då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) till Upplands-Bro kommun.
Tjänsten är nyinrättad med anledning av nya lagkrav och är organisatoriskt placerad direkt under socialchefen. Uppdraget innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tjänsten är en heltidstjänst där 50 % av uppdraget utgörs av rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medan resterande del innebär stöd på övergripande nivå inom förvaltningen. Eftersom rollen är ny kommer uppdragets innehåll att formas och utvecklas över tid. I egenskap av mindre kommun innebär detta även ett visst handlingsutrymme att bidra där behov uppstår i organisationen.
Arbetsuppgifter
I rollen som MAR har du ett övergripande ansvar för att säkerställa god kvalitet och hög patientsäkerhet inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet. Du arbetar strategiskt och systematiskt med att utveckla, följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna utifrån gällande lagstiftning och nationella riktlinjer. Du kommer arbeta nära MAS och du är direkt underställd socialchefen.
I din roll som MAR kommer du bland annat arbeta med att:
Utveckla, följa upp och kvalitetssäkra riktlinjer, rutiner och arbetssätt inom rehabilitering och habilitering
Vara ett kvalificerat stöd till verksamheterna i rehabiliterings- och habiliteringsfrågor
Säkerställa att verksamheterna bedrivs enligt lag och med hög patientsäkerhet
Samverka nära MAS, chefer och andra nyckelfunktioner
Delta och genomföra riskanalyser kopplat till ansvarsområdet samt bidra till lärande och förbättringar utifrån analys
Ansvara för ärenden och anmälningar till IVO inom ansvarsområdet
Ta fram kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i samverkan med MAS
Förbereda skriftliga underlag till ledningsgrupp och respektive nämnd
Analysera nyckeltal och statistik inom patientsäkerhetsområdet
Medverka i interna utbildningar, kompetensutvecklingsinsatser och nätverk
Samordna kris- och beredskapsarbetet inom socialkontoret i samarbete med MAS, chefer och andra nyckelfunktioner
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut
Har dokumenterad erfarenhet av rehabilitering och/eller habilitering, gärna inom kommunal verksamhet
Har god kunskap om relevant lagstiftning inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom HSL, PSL och PDL har erfarenhet av eller intresse för kvalitets-, utvecklings- och patientsäkerhetsarbete
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Har god datorvana har B-körkort
Meriterande
Vidareutbildning på magisternivå eller annan relevant vidareutbildning
Erfarenhet av arbete i en strategisk, samordnande eller utvecklingsinriktad roll
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som arbetar självständigt, strukturerat och har god förmåga att prioritera. Är analytisk och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt. samt har lätt för att samverka och skapa förtroendefulla relationer, både internt och externt
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 24 maj 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
196 40 KUNGSÄNGEN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret Kontakt
