Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och kvalitetsutvecklare
Vill du ha en strategisk nyckelroll där du utvecklar kvaliteten i kommunens hälso- och sjukvård, samt påverkar utvecklingen mot en god och nära vård och en förebyggande socialtjänst? Söker du ett uppdrag där kvalitet, förebyggande arbete och digital utveckling möts?
• Då ska du söka den här tjänsten. Här får du möjlighet att forma framtidens välfärd i Sala kommun.
Uppdraget - medicinskt ansvarig för rehabilitering och välfärdsomställning i samma roll
Som MAR har du det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunens rehabilitering. Du säkerställer att medborgarna får en trygg, ändamålsenlig, personcentrerad och rättssäker vård i enlighet med lagar och föreskrifter.
Du ansvarar bland annat för:
• Lex Maria inom rehabiliteringsområdet - utredning, analys och bedömning samt återförande av kunskap
• Analys kopplad till det förebyggande kvalitetsarbetet, inklusive stöd i Lex Sarah-process
• Utveckling och uppföljning av rutiner för t.ex. dokumentation, riskbedömningar, delegeringar och hjälpmedelshantering
• Stöd till chefer och legitimerade professioner i komplexa ärenden, särskilt vid vårdens övergångar
• Samverkan med Regionen och andra kommuner
• Övergripande hjälpmedelsansvar
Du arbetar nära kommunens MAS. Tillsammans håller ni ihop det medicinska ansvaret och skapar robusta processer, tydliga arbetssätt och ett gemensamt lärande i organisationen.
Parallellt har du ett övergripande kvalitets- och utvecklingsuppdrag som just nu är kopplat till kommunens välfärdsomställning - God och Nära vård, samt socialtjänstlagens förebyggande intentioner. Du är en del av en kvalitetsutvecklande arbetsgrupp.
Från reaktiv till förebyggande - och du håller ihop det
Kommunens utveckling innebär ett tydligt skifte:
Från att agera när något redan har hänt - till att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Från stuprör - till helhet.
Från manuella rutiner - till smarta digitala lösningar som stärker kvalitet och säkerhet.
I den här rollen leder och samordnar du utvecklingen mot en mer sammanhållen, förebyggande och kvalitetssäkrad vård och omsorg. Du bidrar med kvalitetsstyrning, uppföljning och strategiska prioriteringar.
En central del av uppdraget är att utforma arbetssätt utifrån behov. Det innebär att du:
• Identifierar utvecklingsbehov innan de blivit akuta
• Bygger strukturer som är anpassade till verksamhetens verklighet
• Justerar och formar processer när förutsättningarna förändras
• Översätter nationella krav till praktiskt genomförbara arbetssätt
Digital utveckling och kunskapsstyrning
Digitalisering är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Du inventerar digitala behov och bidrar till att utveckla lösningar som stärker uppföljning, riskidentifiering och kvalitetssäkring. Det kan handla om välfärdsteknik, uppföljningssystem eller smartare arbetssätt som frigör tid till det som verkligen gör skillnad.
Du driver rehabiliteringsarbete som bygger på evidens, beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Genom omvärldsbevakning och strukturerat kunskapsarbete för du in ny kunskap i organisationen och stärker samverkan med akademin.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut
• Har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Har god kunskap om Hälso- och sjukvårdens lagstiftningar, rehabiliteringsprocesser och patientsäkerhet
• Har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• Förstår hur en politiskt styrd organisation fungerar
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Har vana att använda IT som ett stöd i arbetet
• Har B-körkort
Du behöver kunna tänka både system och människa samtidigt - och förstå hur politiska beslut, lagstiftning och verksamhetens vardag hänger ihop. Det är meriterande om du har kunskap om speciallagstiftning som berör socialtjänstens ansvarsområden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en stark analytisk förmåga och ser mönster i risker, avvikelser och kvalitetsdata. Du gör välgrundade prioriteringar och bidrar aktivt till strategiskt utvecklingsarbete. Du är strukturerad och flexibel, du kan analysera data ena stunden och skapa engagemang i ett arbetslag nästa. Med trygghet och god kommunikativ förmåga stöttar du chefer och verksamheter, säkerställer att budskap når fram och följs upp och skapar förutsättningar för samsyn och riktning. Du samverkar och samarbetar bra med såväl interna och externa aktörer.
Om arbetsplatsen
Vård- och omsorgskontoret samt Social- och arbetsmarknadskontoret ansvarar för äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknad och myndighetsutövning. Tjänsten är placerad på enheten Administrativt stöd där ca 15 personer arbetar och ingår i Kvalitetsteamet tillsammans med andra funktioner som arbetar med kvalitet, utveckling och utredning.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef, Jeanette Stuvemark, e-post: Jeanette.Stuvemark@sala.se
Verksamhetschef, Malin Johansson, e-post: Malin.Johansson2@sala.se Facklig kontakt
Fysioterapeuterna, Elin Allard, elin.allard@sala.se
Sveriges arbetsterapeuter, Sabina Nilsson, sabina.nilsson@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
