Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) & Verksamhetsutvecklare
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2026-06-22
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vill du spela en nyckelroll i utvecklingen av kommunens primärvård och bidra till en trygg och modern hälso- och sjukvård? Nu söker vi dig som vill kombinera det strategiska MARuppdraget med ett utvecklingsorienterat arbete inom Hälsa och omsorg.
Du blir en del av Hälsa och omsorg, en verksamhet med cirka 400 medarbetare fördelade på äldreomsorg, funktionsstöd samt förebyggande och resurs. Här ingår du i verksamhetsområdeschefens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefer, SAS, MAS och utvecklingsledare.
Som MAR ansvarar du för att kommunens rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsverksamhet bedrivs säkert, ändamålsenligt och i enlighet med lagstiftningen. Du säkerställer en trygg och professionell vård genom utveckling och uppföljning av rutiner, journalgranskning, rådgivning samt genomförande av händelseanalyser och lex Mariaanmälningar. Tillsammans med MAS och SAS genomför du verksamhetsuppföljningar och arbetar aktivt med att stärka kvalitet och patientsäkerhet.
Du omvärldsbevakar forskning, lagstiftning och nya rön och har en central roll i utvecklingen av God och nära vård. Som rådgivare inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedel skapar du goda förutsättningar för både patienter och medarbetare, och du representerar kommunen i samverkansforum med andra kommuner och Region Skåne.
I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla Hälsa och omsorgs verksamheter. Det innebär bland annat utredningsuppdrag, projektledning och att stötta chefer och medarbetare i förändrings- och förbättringsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med mycket god kännedom om relevant lagstiftning och förmåga att omsätta den i praktiken. Du har flera års erfarenhet från yrket, gärna inom kommunal primärvård, och är van att följa forskning, nya rön och regelverk. Erfarenhet av patientsäkerhetsarbete, teamarbete och utvecklings- eller förändringsarbete är meriterande, liksom tidigare ledarskap eller uppdrag som MAR eller övergripande utredare.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, god IT-vana och B- körkort . Som person är du analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du kommunicerar tydligt, har en pedagogisk förmåga och lätt för samarbete. Detta gör att du trivs i en roll där du driver utveckling framåt med både integritet och engagemang.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad både för patienter och för utvecklingen av kommunens primärvård. Du blir en del av en organisation som satsar på kvalitet, innovation och långsiktig hållbarhet, där din kompetens och ditt omdöme verkligen värdesätts. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett klimat som uppmuntrar initiativ, samarbete och nytänkande. Vi har ett tydligt mandat från politiken och ledning att arbeta proaktivt och förebyggande alltid med patientens behov som utgångspunkt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan anställning blir aktuell ska utdrag ur belastningsregister uppvisas.
I denna tjänst erbjuder vi möjlighet till visst distansarbete.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Intervjuer planeras till 2026-08-17 på förmiddagen samt 2026-08-18 på eftermiddagen
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
I denna tjänst erbjuder vi möjlighet till visst distansarbete.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
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289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Avdelningschef Förebyggande och resurs
Anneli Flink 044-775 60 74 Jobbnummer
9971809