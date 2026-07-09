Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
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2026-07-09
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Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se
och www.nykommun.se/mala
OM JOBBET
Nu har du möjlighet att vara med och forma framtidens kommunala rehabilitering. Vi söker en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som vill bidra till att utveckla en trygg, säker och personcentrerad vård nära invånarna.
Från den 1 juli 2026 införs ett nationellt krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Vi söker därför dig som vill ta en strategisk och central roll i utvecklingen av rehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård. Genom avtalssamverkan kommer du att arbeta för flera kommuner med en av kommunerna som formell arbetsgivare. Samverkande kommuner är Lycksele, Storuman, Sorsele och Malå. Du har möjlighet att själv välja vilken av kommunerna du vill utgå från.
Som MAR får du en nyckelroll i att stärka kvalitet, patientsäkerhet och medicinsk kompetens inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. Du bidrar till att skapa en mer sammanhållen, tillgänglig och personcentrerad rehabilitering nära invånarna. Detta är en unik möjlighet för dig som vill ta ett tydligt professionellt ledarskap och vara med och påverka utvecklingen av framtidens kommunala hälso- och sjukvård.
I rollen ansvarar du för att utveckla, följa upp och säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom rehabiliteringsverksamheten. Du arbetar med att ta fram, revidera och följa upp rutiner och arbetssätt samt fungerar som sakkunnigt stöd till chefer och medarbetare. Uppdraget omfattar även övergripande uppföljning och analys av avvikelser, journalgranskning, hantering av Lex Maria-anmälningar samt att driva systematiskt förbättringsarbete utifrån resultat och identifierade utvecklingsområden.
Du leder och deltar i utvecklings- och utbildningsinsatser, representerar kommunerna i olika forum och nätverk samt medverkar i arbete med avtal och avtalsuppföljning. En viktig del av uppdraget är att samverka både inom och mellan kommunerna samt med regionen och andra MAS- och MAR-funktioner i länet.
Tjänsten innebär ett varierat och självständigt arbete med stor möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt. Eftersom uppdraget omfattar flera kommuner förekommer resor mellan verksamheterna. Samtidigt finns goda möjligheter till flexibelt och digitalt arbete när verksamheten tillåter.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut och som har lång erfarenhet av arbete inom primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård. Du har ett starkt engagemang för kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och systematiskt förbättringsarbete. Du är van att arbeta digitalt och känner dig trygg i att hantera såväl administrativa uppgifter som samverkan med olika professioner, verksamheter och organisationer.
Som person är du självständig, strukturerad och van att planera och driva ditt arbete med stor frihet under ansvar. Du har en god analytisk förmåga och kan se både helhet och detaljer. Du är trygg i din profession och har integritet att ställa frågor, lyfta risker och ifrågasätta när det behövs för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska. För tjänsten krävs B-körkort eftersom resor ingår i uppdraget.
Vi arbetar värdestyrt i alla kommuner och vill att ditt bemötande och dina handlingar ska samspela med vårt väl etablerade samarbete, värdegrunder och våra visioner. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in hos oss som medicinskt ansvarig för rehabilitering?
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-31.Publiceringsdatum2026-07-09Kontaktperson för detta jobb
Pernilla Ahlström
Verksamhetschef Stöd, vård och omsorg i Lycksele kommun
0950-164 75pernilla.ahlstrom@lycksele.se
Helen Steen
Socialchef Storumans kommunhelena.steen@storuman.se
0951-14015
Lina Häggström
Socialchef Malå kommun
lina.haggstrom@malåa.se
0953-14034
Sara Johansson
Socialchef Sorsele kommunsara.johansson@sorsele.se
0952–14150 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå Kommun
(org.nr 212000-2866), https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Storgatan 13 (visa karta
)
939 31 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialavdelningen, HSL Kontakt
Raul Holmgren 08-50748857 Jobbnummer
9998247