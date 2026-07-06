Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Tidaholms kommun / Sjukgymnastjobb / Tidaholm Visa alla sjukgymnastjobb i Tidaholm
2026-07-06
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Gemensam tjänst för Tidaholms och Tibro kommuner
Vill du vara med och utveckla framtidens nära vård och omsorg? Nu söker vi en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i en gemensam tjänst mellan Tidaholms och Tibro kommuner.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill arbeta strategiskt, påverka verksamhetens utveckling och bidra till god och säker vård.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som MAR har du ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom rehabiliteringsområdet. Du arbetar nära verksamheter, chefer och andra nyckelfunktioner och har en viktig roll i att utveckla strukturer, arbetssätt och uppföljning.
Tjänsten är organiserad som ett samarbete mellan två kommuner, vilket ger ett brett och varierat uppdrag med goda möjligheter att göra skillnad.
Anställning och arbetsformer
Tidaholms kommun är anställande kommun och tjänsten är placerad inom utvecklingsenheten. Din närmaste chef är utvecklingschefen.
Arbetet är fördelat mellan Tidaholm och Tibro, där kontorsplatser finns i båda kommunerna. Du förväntas ha en regelbunden närvaro i båda verksamheterna, som grund cirka två dagar per vecka i respektive kommun. Samtidigt finns flexibilitet i upplägget utifrån verksamhetens behov, aktuella uppdrag och pågående processer.
Rollen erbjuder ett stort utrymme att påverka innehållet i arbetet. Du är med och formar arbetssätt, driver utvecklingsinsatser och bidrar till hur uppdraget utvecklas över tid.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa god och säker vård inom rehabiliteringsområdet
Ansvara för riktlinjer, rutiner och uppföljning
Delta i kvalitets- och utvecklingsarbete
Vara ett stöd till chefer och verksamheter
Samverka med interna och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har legitimation som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
Har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård som uppfyller kraven för uppdraget som medicinskt ansvarig för rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen
Har flerårig erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård
Har god kunskap om relevant lagstiftning, särskilt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter
Har förmåga att arbeta strategiskt, självständigt och strukturerat
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i en MAR-funktion eller liknande strategiskt uppdrag
Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete på övergripande nivå
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i två kommuner.
Hos oss får du:
Flexibla arbetsformer med möjlighet att planera ditt arbete
Ett nära och strukturerat samarbete mellan två kommuner
Kompetensutveckling utifrån uppdragets behov
Friskvårdsbidrag
Semesterväxling och andra kollektivavtalade förmåner
En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och fritid
Om Tidaholms och Tibro kommuner
Tidaholm och Tibro är två mindre kommuner med närhet till både natur och stad. Här finns korta beslutsvägar, ett nära ledarskap och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Samarbetet mellan kommunerna skapar ett större sammanhang där kompetens tas tillvara och utvecklas gemensamt. Du blir en del av ett sammanhang där samverkan, tillit och utveckling står i fokus.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 260802
Intervjuer planeras att hållas den 12–13 augusti.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Socialchef Tibro kommun
Rikard Strömqvist rikard.stromqvist@tibro.se Jobbnummer
9993206