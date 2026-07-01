Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
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2026-07-01
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Om du är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut och drivs av utveckling, kvalitet och patientsäkerhet – då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Tjänsten är nyinrättad med anledning av nya lagkrav och är organisatoriskt placerad direkt under socialchef. Del av uppdraget utförs inom ramen för avtalssamverkan med Bjurholms kommun. Uppdraget innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tjänsten är en heltidstjänst där cirka 50 % av uppdraget utgörs av rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medan resterande del innebär stöd och utvecklingsuppdrag inom området på övergripande nivå inom förvaltningen. Eftersom rollen är ny kommer uppdragets innehåll att formas och utvecklas över tid. I egenskap av mindre kommun innebär detta även ett visst handlingsutrymme att bidra där behov uppstår i organisationen.Dina arbetsuppgifter
I rollen som MAR har du ett övergripande ansvar för att säkerställa god kvalitet och hög patientsäkerhet inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet. Du arbetar strategiskt och systematiskt med att utveckla, följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna utifrån gällande lagstiftning och nationella riktlinjer.
I din roll som MAR kommer du bland annat arbeta med att:
Utveckla, följa upp och kvalitetssäkra riktlinjer, rutiner och arbetssätt inom rehabilitering och habilitering Vara ett kvalificerat stöd till verksamheterna i rehabiliterings- och habiliteringsfrågor Säkerställa att verksamheterna bedrivs enligt lag och med hög patientsäkerhet. Samverka nära MAS, chefer och andra nyckelfunktioner. Delta och genomföra riskanalyser kopplat till ansvarsområdet samt bidra till lärande och förbättringar utifrån analys. Ansvara för ärenden och anmälningar till IVO inom ansvarsområdet.
Ta fram kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i samverkan med MAS.
Förbereda skriftliga underlag till ledningsgrupp och nämnd. Analysera nyckeltal och statistik inom patientsäkerhetsområdet. Medverka i interna utbildningar, kompetensutvecklingsinsatser och nätverk.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av rehabilitering och/eller habilitering, gärna inom kommunal verksamhet. Har god kunskap om relevant lagstiftning inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom HSL, PSL och PDL och erfarenhet av eller intresse för kvalitets-, utvecklings- och patientsäkerhetsarbete.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska med god datavana och har B-körkort.
Erfarenhet av arbete i en strategisk, samordnande eller utvecklingsinriktad roll är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som arbetar självständigt, strukturerat och har god förmåga att prioritera. Är analytisk och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt. samt har lätt för att samverka och skapa förtroendefulla relationer, både internt och externt.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
9986178