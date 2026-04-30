Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Nu tar vi nästa steg mot en modern, trygg och nära vård - tillsammans.
Vi söker dig som vill ta en strategisk och central roll i utvecklingen av rehabilitering i Tranås, Aneby och Eksjö. Genom ett tjänsteköpsavtal arbetar du för tre kommuner i nära samverkan, med Tranås kommun som formell arbetsgivare.
Den 1 juli 2026 införs ett nationellt krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), vilket gör rollen både viktig och framtidsinriktad. Som MAR blir du drivande i att stärka kvalitet, säkerhet och medicinsk kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården och bidra till en mer sammanhållen och tillgänglig rehabilitering nära invånarna.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill ta ett tydligt professionellt ledarskap och påverka utvecklingen av en trygg och personcentrerad rehabilitering. Din expertis får genomslag både i strategiska beslut och i det dagliga kvalitetsarbetet.
Eftersom uppdraget omfattar tre kommuner får du ett variationsrikt och rörligt arbete, kombinerat med mycket goda möjligheter till flexibelt och digitalt arbete när uppdraget tillåter.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Som MAR är dina arbetsuppgifter inom rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. I uppdraget ingår bland annat att:
Utveckla och följa upp kvalitet och patientsäkerhet.
Ta fram, revidera och följa upp rutiner och arbetssätt.
Vara sakkunnigt stöd till chefer och medarbetare.
På en övergripande nivå följa upp, analysera och återkoppla avvikelser, granska patientjournaler, anmäla vårdskador samt driva systematiskt förbättringsarbete utifrån resultatet.
Leda och delta i utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser.
Representera de tre kommunerna i olika forum/nätverk.
Bistå i avtalsutformning och -uppföljning.
Eftersom tjänsten är uppdelad på tre kommuner innebär det många resor mellan de tre kommunerna. En viktig del i arbetet är att samverka inom kommunerna, mellan kommunerna, med Regionen och även med MAR:ar och MAS:ar inom hela länet.
Du är direkt underanställd förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Tranås kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet, men det viktigaste är att du har ett stort engagemang för att driva förbättringsarbete inom området. Du har god digital vana. Du trivs med att arbeta både med administrativa uppgifter och med samverkan. Det krävs att du formulerar dig tydligt i tal och skrift på svenska, samt att du har B-körkort.
För att trivas i denna roll tror vi att du är:
Självständig och strukturerad: Utifrån det uppdrag du har, skapar du din egen plan för hur uppdraget ska genomföras. Du organiserar ditt arbete utifrån processer och deadlines. Du behåller ett lugn i perioder med hög arbetsbelastning och prioriterar ditt arbete utifrån vad som är viktigast.
Lösningsorienterad med pondus: Du är en person som främst vill lösa problem genom att resonera dig fram till en lösning med andra, men du drar dig inte för att när så behövs, klargöra vad som ska gälla för vårdpersonal.
Trygg i det föränderliga: Du tycker det är stimulerande att vara i arbetssituationer som är annorlunda och föränderliga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Första intervjuer planeras att hållas 1, 3 och 8 juni. Andra intervjuer planeras att hållas 16 juni.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 35 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Förvaltningschef
Lasse Jansson lasse.jansson@tranas.se
9884792