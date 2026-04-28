Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Publiceringsdatum2026-04-28
Som MAR ansvarar du för att rehabiliteringsinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård bedrivs enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer. Uppdraget är övergripande, självständigt och strategiskt med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.
Du har en central roll i att skapa struktur och säkerställa att arbetssätt och processer håller en hög kvalitet. I uppdraget ingår att arbeta nära bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare (SAS), chefer, legitimerad personal samt nämndens kvalitetsgrupp. Funktionen ingår i den nämnds-gemensamma kvalitetsgruppen för Social- och äldrenämnden.Dina arbetsuppgifter
I rollen som MAR ansvarar du för att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra rehabiliteringsverksamheten i Olofströms kommun. Du arbetar med att ta fram, implementera och följa upp riktlinjer, rutiner och processer samt analyserar avvikelser, vård-skador eller risker kopplade till rehabilitering. Du har också ett utbildningsuppdrag kopplat till både Äldreförvaltning och förvaltning för Social- och funktionsstöd.
Du deltar aktivt i det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och fungerar som ett professionellt stöd till chefer och legitimerad personal. I uppdraget ingår även samverkan med Region Blekinge, andra kommuner och eventuella externa aktörer.
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget behöver du vara trygg i din yrkesroll och kunna arbeta självständigt med ett strukturerat arbetssätt. Du har en god analytisk förmåga och kan se helheten i komplexa frågor. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt samt har en god samarbetsförmåga. Rollen kräver ett konsultativt förhållningssätt där du stödjer och vägleder verksamheten.Kvalifikationer
Du har:
Legitimation som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
Flerårig erfarenhet av rehabilitering
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
God kunskap om hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen och relevanta föreskrifter
Det är meriterande om du också har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det underlättar om du har körkort, då flera av våra verksamheter är utspridda i kommunen.
Villkor och förmåner
Individuell lönesättning
Ett positivt och stöttande arbetsklimat
Tjänsten innebär rörligt schema med flextid, vilket ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
I Olofströms kommun är det viktigt att alla känner sig välkomna och upplever sig delaktiga i teamet. Vi erbjuder mentorskap för alla nyanställda sjuksköterskor samt en individanpassad introduktion.
Friskvårdsbidrag och Personalklubb
Möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling m.m.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vid nyanställning inom Social- och funktionsstödsförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
)
293 24 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och funktionsstödsförvaltningen, Socialkontoret Kontakt
Malvina Ohliv malvina.ohliv@olofstrom.se 0454-93009 Jobbnummer
9880864